Karamollaoğlu'ndan iktidara aşevi tepkisi: Uyarıyorum! Derhal vazgeçin

Malatya'da Saadet Partisi'nin kurduğu aşeviyle ilgili verilen karar gerginliğe neden oldu. Malatya Valiliğinin kararıyla, aşevinin 2 saat içinde kaldırılması talimatı verildiği belirtildi. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu karara sert tepki gösterdi.

"BİR GEREKÇE OLMAKSIZIN..."

Saadet Partisi Basın Müşaviri Hacı Murat Uzgur sosyal medya hesabından 'önemli' notuyla, "Malatya’da partimizin destekleriyle kurulan, günlük 10-15 bin kişilik sıcak yemek ikramı yapılan aşevimiz, Malatya Valiliği tarafından herhangi bir gerekçe olmaksızın 2 saat içinde kaldırılması Malatya İl Başkanımız Mustafa Canbay’a iletilmiştir." paylaşımı yaptı.

"İKTİDARI UYARIYORUM"

Kararın ardından Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu da sert ifadeler kullandı. 'İktidarı uyarıyorum' diyen Karamollaoğlu sosyal medya hesabından şu sözlere yer verdi;

Partimizin öncülüğünde Malatya'da kurulan ve günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz?

İktidarı uyarıyorum; bu yanlış kararınızdan ve süreç boyunca sergilediğiniz bu bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin!

BİR TEPKİ DE KILIÇDAROĞLU'NDAN

Karamollaoğlu'nun paylaşımının ardından bir tepki de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. İttifak ortağına sosyal medyadan destek veren Kılıçdaroğlu, "Milletimize bu kötülüğü yapmayın, nefsinize yenilmeyin, aşevinin siyaseti olmaz. Geçmiş olsun Temel Bey dostum…" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU DA ZİYARET ETMİŞTİ

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Malatya ziyareti sırasında Saadet Partisi'nin aşevini ziyaret etmişti.



