Karamollaoğlu'ndan 'İmamoğlu' ve 'Yavaş' çıkışı: Erdoğan buldozer gibi ezip geçer! "En az 3 puan" diyerek açıkladı: Kılıçdaroğlu...

Yılın bitmesine yakın siyaset kulislerinde hareketlilik arttı, 'altılı masa'da adaylık tartışmaları gündemden düşmedi. Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararıyla adaylık tartışmaları yeni bir boyut kazanırken İYİ Parti lideri Akşener ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun arasında gerginlik yaşandığı öne sürüldü. 'Saraçhane gerilimi' gündemdeki yerini korurken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; 'altılı masa'daki süreci ve siyasete damgasını vuran gelişmeleri değerlendirirken ses getirecek bir çıkışa imza attı.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN 'İMAMOĞLU' VE 'YAVAŞ' ÇIKIŞI!

Altılı masada aday belirsizliği devam ederken İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun isimleri ön planda kalmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımız görevlerinde" vurgusunu yinelerken Akşener de "kazanacak aday" söylemini sürdürüyor.

"ERDOĞAN BULDOZER GİBİ EZİP GEÇER"

Mansur Yavaş'ın da adı sıkça konuşulurken Temel Karamollaoğlu, HaberTürk'ten Nihal Bengisu Karaca'ya yaptığı açıklamada "İmamoğlu’nu ya da Yavaş’ı istiyoruz, onlardan biri aday olurlarsa mutlaka kazanır demek cahilce bir iddia" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

"Erdoğan’ın politik birikimini, mali imkanlarını ve yargıdaki imkanlarını hafife alıyorlar. Erdoğan buldozer gibi ezip geçer."

"KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN'IN EN AZ 3 PUAN ÜZERİNDE"

Öte yandan kendi cumhurbaşkanı adayı tarifini açıklayan Karamollaoğlu, "Bu modelin değişiminin gerekli olduğuna sonuna kadar inanan biriyle yola çıkabiliriz ancak" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranlarıyla ilgili de çarpıcı bir açıklama yaptı:

"Son zamanlarda bana gelen bilgileri söyleyeyim. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın en az 3 puan üzerinde görünüyor. %15 civarındaki kararsız seçmen dağıtılmadan önce."