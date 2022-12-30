HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Karamollaoğlu'ndan 'İmamoğlu' ve 'Yavaş' çıkışı: Erdoğan buldozer gibi ezip geçer! "En az 3 puan" diyerek açıkladı: Kılıçdaroğlu...

Karamollaoğlu'ndan 'İmamoğlu' ve 'Yavaş' çıkışı: Erdoğan buldozer gibi ezip geçer! "En az 3 puan" diyerek açıkladı: Kılıçdaroğlu...

30.12.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Altılı masa'nın ortaklarından Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, İBB Başkanı İmamoğlu ile ABB Başkanı Yavaş'ın adaylıklarını değerlendirirken "'Onlardan biri aday olurlarsa mutlaka kazanır' demek cahilce bir iddia. Erdoğan buldozer gibi ezip geçer" ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu ayrıca "Son zamanlarda bana gelen bilgileri söyleyeyim" derken Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasındaki oy farkına dair çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Karamollaoğlu'ndan 'İmamoğlu' ve 'Yavaş' çıkışı: Erdoğan buldozer gibi ezip geçer! "En az 3 puan" diyerek açıkladı: Kılıçdaroğlu...

Yılın bitmesine yakın siyaset kulislerinde hareketlilik arttı, 'altılı masa'da adaylık tartışmaları gündemden düşmedi. Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararıyla adaylık tartışmaları yeni bir boyut kazanırken İYİ Parti lideri Akşener ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun arasında gerginlik yaşandığı öne sürüldü. 'Saraçhane gerilimi' gündemdeki yerini korurken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; 'altılı masa'daki süreci ve siyasete damgasını vuran gelişmeleri değerlendirirken ses getirecek bir çıkışa imza attı.

AA-20221220-29792110-29792085-CHP_TBMM_GRUP_TOPLANTISI

KARAMOLLAOĞLU'NDAN 'İMAMOĞLU' VE 'YAVAŞ' ÇIKIŞI!

Altılı masada aday belirsizliği devam ederken İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun isimleri ön planda kalmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımız görevlerinde" vurgusunu yinelerken Akşener de "kazanacak aday" söylemini sürdürüyor.

thumbs_b_c_245b80c875edaeb67e5db8c3fc7a22b7

"ERDOĞAN BULDOZER GİBİ EZİP GEÇER"

Mansur Yavaş'ın da adı sıkça konuşulurken Temel Karamollaoğlu, HaberTürk'ten Nihal Bengisu Karaca'ya yaptığı açıklamada "İmamoğlu’nu ya da Yavaş’ı istiyoruz, onlardan biri aday olurlarsa mutlaka kazanır demek cahilce bir iddia" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

"Erdoğan’ın politik birikimini, mali imkanlarını ve yargıdaki imkanlarını hafife alıyorlar. Erdoğan buldozer gibi ezip geçer."

"KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN'IN EN AZ 3 PUAN ÜZERİNDE"

Öte yandan kendi cumhurbaşkanı adayı tarifini açıklayan Karamollaoğlu, "Bu modelin değişiminin gerekli olduğuna sonuna kadar inanan biriyle yola çıkabiliriz ancak" ifadelerini kullandı.

asdflks

Karamollaoğlu, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranlarıyla ilgili de çarpıcı bir açıklama yaptı:

"Son zamanlarda bana gelen bilgileri söyleyeyim. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın en az 3 puan üzerinde görünüyor. %15 civarındaki kararsız seçmen dağıtılmadan önce."

İlginizi Çekebilir

2022'nin son anketinde zirvede yer alan isim dikkat çekti

2022'nin son anketinde zirvede yer alan isim dikkat çekti

 Fark son aylarda açıldı! 2022'de oyu en çok değişen parti o oldu

Fark son aylarda açıldı! 2022'de oyu en çok değişen parti o oldu

 Ne AK Parti ne CHP... Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar!

Ne AK Parti ne CHP... Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar!

 AK Parti'nin sıralaması... Z kuşağı anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı

AK Parti'nin sıralaması... Z kuşağı anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Beni aradın' düellosunda son perde!'Beni aradın' düellosunda son perde!
Bakan Soylu'dan polislere müjde! Tarih verildi, kaldırılıyorBakan Soylu'dan polislere müjde! Tarih verildi, kaldırılıyor
Gümrük müdüründen herkesin içinde memura tokatGümrük müdüründen herkesin içinde memura tokat
Anahtar Kelimeler:
Temel Karamollaoğlu

En Çok Okunan Haberler

Vergi dilimleri açıklandı! '105 bin TL olur mu?' deniyordu...

Vergi dilimleri açıklandı! '105 bin TL olur mu?' deniyordu...

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı

Gelir vergisi tarifesi açıklandı! Yol ve yemek ücretleri...

Gelir vergisi tarifesi açıklandı! Yol ve yemek ücretleri...

'Beni aradın' düellosunda son perde!

'Beni aradın' düellosunda son perde!

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: En ağır tablo...

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: En ağır tablo...

Yıkımına başlandı! İmamoğlu: Anahtar teslim İBB'ye verilecek

Yıkımına başlandı! İmamoğlu: Anahtar teslim İBB'ye verilecek

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Bu yılbaşında kendinize ve sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel hediye...

Bu yılbaşında kendinize ve sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel hediye...

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.