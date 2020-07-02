Karamollaoğlu'ndan 'Madımak sizi utandırmıyor mu?' sorusuna yanıt

Sivas katliamı sırasında Sivas Belediye Başkanı olarak görev yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Haber Global'de Jülide Ateş'in 40 programına konuk oldu. Karamollaoğlu'nun "Katliam olarak vasıflandırılamaz, üzücü bir hadisedir. Katliam demek insanları bilerek öldürmektir. İçeridekiler cayır cayır yanarak değil, dumandan öldü" sözlerini hatırlatan Jülide Ateş, "Madımak olayı sizi utandırmıyor mu?" sorusunu sordu.

"YAPMAYIN, ETMEYİN' DİYE YALVARMAMA RAĞMEN BUNA ENGEL OLAMADIM"

"İnsanların ölmesi için böyle bir şey yapıldığı kanaatinde değilim" Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bunu itham olarak görürüm. Niye beni utandırsın ki? Ben bunun ne sorumlusuyum ne de bu hadiselerin önüne geçmekle mükellef bir makamdaydım. Belediye başkanıydım. Kimse valiye, emniyet müdürüne sormuyor bunu. Halbuki onların görevi meydana gelen bu hadiseleri önlemekti. Bu hadiselerin olmaması için tedbir almaktı, hiç alakası olmayan bir insan neden utanç duyacak? Bundan dolayı üzülüyor ve hayıflanıyorum neden önlemedi diye.

Ben o zaman konuşmaları takip etmemiştim ama şimdi çıkıyor. Yalvar yakar olmuşum insanlara karşı yapmayın, etmeyin... Orada bir taşlama vs. olmuş emniyet müdürü beni alıp götürdü. O zaman gençlere 'yapmayın, etmeyin' diye yalvarmama rağmen buna engel olamamışım.