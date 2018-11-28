Karamollaoğlu'ndan yerel seçim iddiası: Binali Yıldırım'ın İstanbul'u alma ihtimali artık eskisi gibi değil

Saadet lideri Temel Karamollaoğlu TV5'de Gazeteci Mustafa Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu 'Kulis Ankara' programında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adaylarından bazılarının kendisini şaşırttığını ancak bunların isimlerini söylemeyeceğini belirten Karamollaoğlu, "Bir, o kişi aday olmaz kanaatindeydim, iki AK Parti yahut başka bir parti onu aday göstermez kanaatindeydim" dedi. Aday olarak eski bakan ve milletvekillerinin tercih edilmesini "AK Parti aday bulmakta zorlanıyor" şeklinde değerlendiren Karamollaoğlu, "Bir de bir gerçeği ortaya koyuyor. Yani artık herkes bir makam ve mevki sahibi oluyum diye AK Parti'nin kapısına koşmuyor. Bazı sıkıntıları görüyorlar demektir, bu sevindirici bir tavır. Çünkü düne kadar herkes belli bir makamı işgal edebilmek için normalde razı olmadığı şartlara peki diyordu şimdi artık onu diyemiyor manası çıkıyor bundan" diye konuştu. 'BEN OLSAM 'İSTANBUL SİZİN OLSUN BEN BURADA KALAYIM' DERİM' TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın AK Parti'nin olası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı da sorulan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Binali Yıldırım ile ilgili bir yorum yapmak istemem ama Sayın Yıldırım çok farklı pozisyonlarda hep joker gibi görev aldı. Bakanlık yaptı Ulaştırma Bakanlığı, zaten eskiden beri Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber çalışmıştı. Onun arkasından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu daha sonra başbakanlık yaptı şimdi TBMM Başkanı. Bundan sonra gideceği yer yok yani Meclis Başkanı şu anda gelebileceği en üst makam, cumhurbaşkanlığı hariç. Şahsen ben de o noktaya gelsem ‘İstanbul sizin olsun ben burada kalayım' derim. Bizim prensibimiz neydi, bizim prensiplerimize uymak kaydıyla, değerlerimize uymak kaydıyla seçilebilecek bir aday arıyoruz. Tayyip Bey de seçilebilecek bir aday arıyor, kim olduğuna bakmıyor. Sayın Yıldırım İstanbul'dan olduğu için kendisiyle birlikte çalıştığı için de en büyük şansı orda görüyor ama bu dönem İstanbul'u alma ihtimali artık eskisi gibi değil. Herkes biliyor bunu. Bu ihtimal zayıfladı, kaybetme ihtimali çok yüksek. Bundan dolayı da bir Meclis Başkanı'nın aday olup bir de kaybetmesi tabi itibari yönünden düşündürücüdür. "