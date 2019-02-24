Karamollaoğlu: Oluşturdukları korkudan dolayı oy alırlar (2)

TEMEL KARAMOLLAOĞLU, İZMİR ADAYLARINI TANITTI

SP İzmir İl Başkanlığı'nın düzenlediği aday tanıtım toplantısı, Karşıyaka Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'un katılımı ile gerçekleştirildi. Aday tanıtım toplantısına, çok sayıda partili ve davetli katıldı. Salonda, 'Dürüst başkan dürüst yönetim' sloganları atıldı. İzmir'de partisinin düzenlediği çeşitli programlara katıldığını ve SP'lilerde seçimlerin kazanılmasına yönelik bir kararlılık gördüğünü ifade eden Temel Karamollaoğlu, ilçe seçim ofislerini açtıklarını, bunun da 'Biz varız' demenin bir işareti olduğunu söyledi. Karamollaoğlu, "Biz İzmir'i daha yakından tanıyacağız İzmirli bizi daha yakından tanıyacak. Biz bütün adaylarımız ile 'varız' dedik ve inşallah bütün adaylarımız ile birlikte İzmir'de bir destan yazacağız. Biz oylarımızı arttırmak için bu seçime girmiyoruz. Bütün yerlerde seçimi kazanmak için giriyoruz. Kazanma azmi ile yola çıktığınız zaman ortamı siz oluşturuyorsunuz. Sadece oy arttırma azmi ile yola çıkarsanız başarısız olunur. İzmir'de özellikle bu coşkuya şahit olmak beni memnun ediyor. Kazanacağımız noktada umudumuz daha da artıyor" dedi.

'KİMSE İSRAFA KALKIŞMAYACAK'

İzmir'de belediye başkan adaylarından 4'ünün kadın olduğunu da anımsatan Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"4 kadın belediye başkan adayımız var. Bu kardeşlerimizle hep birlikte Türkiye'nin umudu olduğumuzu göstereceğiz. Kimlerle birlikte yola çıktık? Bizim bu prensiplerimiz ile yola çıkacak kardeşlerimize 'Cepsiz ceket' diyoruz. Cepsiz ceket önemli bir işaret. Neyin simgesi? Dürüst başkan, dürüst yönetimin simgesi."

SP'nin belediye başkan adaylarının dürüst olduklarını da kaydeden Temel Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimleri için seçmenden oy isterken, partisinin ilkelerini de açıkladı. Karamollaoğlu, "Yolsuzlukların deliğini tıkayacağız. Bütçeden gelen bir çok delik var, harcamalar var ama bütçelerin en tehlikeli tarafı kontrol edilemeyen, kaybolan gelirleri. Biz bunları tıkayacağız. Kimse israfa kalkışmayacak" dedi.

'ÜRETİMİ DESTEKLEYECEKSİNİZ'

SP'nin oy almadığı yerlere de hizmet götüreceklerini vurgulayan Karamollaoğlu, şöyle dedi:

"Eğer partizanlık devam ederse yeni insanları kazanmalıyız. Evet kendinize destek verenlerin ihtiyaçlarını karşılayacaksınız ama karşı çıkanları dışlamayacak, ikinci sınıf vatandaş gibi görmeyeceksiniz. Bizim adaylarımız farklı. Biz bu ülkeyi ayağa kaldırmasını, ülkeyi yönetenlerden daha iyi beceririz. Yeni bir anlayışa ihtiyacımız var. Kimseyi hakaret etmeyiz, küçümsemeyiz, yalan kesinlikle söylemeyiz. Haram bizim boğazımızdan aşağı inmez. O nedenle biz farklıyız. Bizim iktidara gelmemiz bereket kapılarının açılması demektir."

Hükümetin ekonomi ve tarım politikalarını da eleştiren Temel Karamollaoğlu, "2 milyon arazisi ekilmiyor. Ülkede ekonomik kriz var. Senin 'yok' demenle bu iş ortada kalkmıyor. Üretimi artıracaksınız, üretimi destekleyeceksiniz. Üretim artmadan bir ülkede işsizlik çözülmez, ülke zenginleşmez. Gelir dağılımında adalet sağlanmaz. Bu arkadaşların kitabında 'üretim' sözcüğü yazmıyor. Kaldırmışlar" dedi.

SP İZMİR ADAYLARI

SP'nin İzmir adayları şunlar;

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Şerafettin Kılıç

Aliağa: İsmet Topal

Balçova: Seyfullah Özbek

Bayındır: Ayhan Bilgi

Bayraklı: Vedat Kolukısı

Bergama: Halit Gül

Beydağ: Mustafa Bekar

Bornova: İbrahim Orakçı

Buca: Ceren Kara

Çeşme: Abdulmelik Yüceer

Çiğli: Muhsin Gircude

Dikili: Mustafa İnan

Foça: Paşali Feyiz

Gaziemir: Ömer Çağlar

Güzelbahçe: Osman Tunç

Karabağlar: Mümin Baştürk

Karaburun: Zekeriya Yılmaz

Karşıyaka: Hatice Değerli

Kemalpaşa: Mehmet Ali Özüdoğru

Kınık: Selim Özcan

Kiraz: Mesut Sertkaya

Konak: Mustafa Erduran

Menderes: Hamza Demir

Menemen: Servet Yıldız

Narlıdere: Halil Yalçınkaya

Ödemiş: Şahap Bozkurt

Seferihisar: Zehra Çakar

Selçuk: Mine Güzel

Tire: Mehmet Ekmen

Torbalı: Kasım Ocak

Urla: Harun Güneş

