Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftadan itibaren adaylarımızı açıklayacağız

Nursima ÖZONUR-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Çok acele etmiyoruz ama çalışmalarımız yoğunlaştı. Ümit ediyorum ki önümüzdeki haftadan itibaren birtakım adaylarımızı açıklayacağız" dedi.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. TSK'nın, Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonuyla ilgili Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı 'Biz Türkiye'deki huzurun sağlanması için sınır ötesi operasyona gerekirse teşebbüs edeceğiz' dedi. Seçim öncesine rast getirildi bunların hepsi. Bir ülke, kendi sınırlarında, kendisini tehdit eden gelişmeler meydana gelirse onlara müdahale etme hakkına sahiptir. Bu tip askeri müdahaleler, iç politika malzemesi yapılmamalı. ABD'ye tavır koyuyorlar. Hadi oradan. Suriye, Suriye'den ibaret değil. Orada Ruslar, Amerikalılar var. İsrail'in menfaatleri var, İran var. Siz bunları görmeden bir harekatı başlatırsanız daha büyük bela almış olursunuz başınıza. Yanlış dış politika hesapları; ama askeri müdahale daima çok can yakar. Her iki tarafa da zarar verir. Bu plan, Amerika'nı planıdır. Siyonizmin planıdır. Bu plan, şu anda yürüyor" diye konuştu.

'ADAYLARIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ'

CHP ile İYİ Parti tarafından İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanı adaylarının açıklandığının hatırlatılması üzerine Karamollaoğlu, "Onların bilecekleri iş. Böyle bir şeyde anlaşmalı olmaları kendi takdirleridir. Biz sadece mahalli seçimlerde böyle bir ittifak içinde olmayacağımızı; ama kimsenin ittifak yapmasına da karşı olmayacağımızı ifade etmiştik. Hayırlı olsun. Bizim de adaylarımız çok acele etmiyoruz ama çalışmalarımız yoğunlaştı. Ümit ediyorum ki önümüzdeki haftadan itibaren birtakım adaylarımızı açıklayacağız" dedi.

'BİR DAİEREDE FAALİYETLERİMİZİ YÜRÜTÜRÜZ'

Karamollaoğlu, SP kurucu lideri Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın açtığı, genel merkezin boşaltılması hakkındaki davada verilen tahliye kararıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Görüşmelerimiz devam ediyor. Onlardan talebimiz, bir seçim dönemindeyiz. Onlar da seçime giremiyorlar. Bu bitene kadar eğer bize imkan verilirse memnun oluruz; ama 'Yok çıkaracağız, polis zoruyla da çıkaracağız' derlerse zaten bu kafa olduktan sonra biz bir şey yapamayız zaten. Çıkarın. Bu binada değil de bir dairede faaliyetlerimizi yürütürüz. Bunun için çalışmalarımız var. Arayış içindeyiz. Ümit ediyorum ki böyle bir yanlışa girmezler."

'HAKARET GEREKMEZ'

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki 'sokağa çıkma' tartışmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu gerginliğin siyasiler arasında olması ister istemez tabana yansıyor. Yukarıda birtakım çekişmeler, aslında bize yakışmayan tavırlar sergilenince vatandaşlar da birbirlerine karşı husumetle bakıyorlar. Henüz olgunlaşmamış siyasiler birbirleriyle insanca muamele etmeyi beceremiyorlar. Tenkit elbette yapılır; ama küfretmek gerekmez, hakaret gerekmez. Onun için ben sokak kavgası babında Cumhurbaşkanı ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşılıklı olarak söylenen sözleri de doğru bulmuyorum. Ne demek 'Sokağa çıkamazsın, sen burada oturamazsın'. Maalesef bunlar üzücü. Ancak tekrar söylüyorum elbette muhalefet de kendisine çekidüzen vermek mecburiyetindedir. Ama burada en büyük görev her zaman iktidara düşer."

