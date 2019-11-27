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Karamollaoğlu: Ortada bir şey yokken gündem oluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2019 16:17 | Son Güncelleme

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li bir siyasetçi ile görüştüğü iddialarına ilişkin, "Ben de bu konuyu kim icat etti, onu merak ediyorum.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) - SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li bir siyasetçi ile görüştüğü iddialarına ilişkin, "Ben de bu konuyu kim icat etti, onu merak ediyorum. Ortada hiçbir şey yokken 'pat' diye gündem maddesi oluştu. Bütün dikkatler bu noktaya çevrildi" dedi.
SP lideri Karamollaoğlu, düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili açıklamasına değinen Karamollaoğlu, "Şimdi güler miyiz, ağlar mıyız? 17 yıldır bu meselenin bu kadar büyümesine sebep olan kim? Bu problem çözülmezse bir hak ortadan kalkmaz" diye konuştu.
Türk-İş'in 2020 yılı için asgari ücretin 2 bin 526 lira olmasıyla ilgili yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine Karamollaoğlu, "Asgari ücrette geçici olarak bu rakamların yeterli olmadığını düşünüyorum. Bunu belki 1 sene içinde çözemezler; ama en azından önlerine 3- 5 senelik perspektif alıp asgari ücretin açlık sınırında konuşulmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li bir siyasetçi ile görüştüğü iddialarına ilişkin SP lideri Karamollaoğlu, "Ben de bu konuyu kim icat etti, onu merak ediyorum; çünkü ortada hiçbir şey yokken 'pat' diye gündem maddesi oluştu. Bütün dikkatler bu noktaya çevrildi. Bu noktayla ilgili bir kelime etmedik, etmeyeceğiz de. İşimiz, gücümüz yok da bu tarz uydurulan gündem maddeleri ile mi kendimizi meşgul edeceğiz? Kim yaptıysa yanlış yaptı; ama bu noktaya itibar etmek doğru değil" diye konuştu.

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