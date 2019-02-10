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Karamollaoğlu partisinin aday tanıtım programına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 18:52 | Son Güncelleme

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Bostancı Gösteri Merkezinde düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı.

Karamollaoğlu partisinin aday tanıtım programına katıldı

İSTANBUL,(DHA)-SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Bostancı Gösteri Merkezinde düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı. Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Necdet Gökçınar olduğunu açıkladı.
Bu seçimin belediyecilik anlayışını değiştirmesini ümit ettiklerini ifade eden Karamollaoğlu, bugüne kadar herkesi tatmin eden, ses getiren, insanların kulak vermesini sağlayan en ciddi kampanyayı yürüttüklerini anlattı. Türkiye'nin dünyanın en stratejik konumundaki 3 kıtanın birleştiği bir ülke olduğuna işaret eden Karamollaoğlu, birçok ülkenin Türkiye'nin topraklarında ve devletin üzerinde gözü olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Kendi menfaatleri için bizi değerlendirmek istiyorlar. Maalesef çeşitli vesilelerle geçmişte de başarılı oldular, bugün de başarılı oldular.
Hangi sebeple? Zayıf iktidarlar ve aynı zamanda iktidarların uyguladığı yanlış politikalar sebebiyle. Geçmişte bu endişe her zaman vardı. Onun için bizim elbette güçlü bir ekonomiye, içeride kamplaşmış değil, tek yürek olan bir millete, şahsiyetli bir dış politikaya ihtiyacımız var. Güçlü bir orduya ihtiyacımız var. Şimdi ne haldeyiz? Ekonomimiz imdat sinyalleri veriyor. 1 trilyonun üzerinde borcumuz var. İşsizlik yüzde 11'i çoktan geçmiş 4 milyona dayanmış. Dış ticaret açığımız sürekli büyüyor. Dışarıya muhtacız. Enflasyon aldı başını gidiyor. Dün soğan lobisi diyorlardı, bugün neredeyse sayamayacağımız kadar çok sebze meyve lobisi oluştu. Öyle bir hava takınıyorlar. Memleketin 95 yıllık sanayi birikimini satan bu iktidar, şimdi çareyi bakkal dükkanı açmakta buluyor."
Temel Karamollaoğlu, partinin seçim kampanyasının tanıtım simgesi olan "cepsiz ceketlerin" iki ifadesi olduğuna dikkati çekerek, "Yemeyeceğiz yedirmeyeceğiz. Biz sözümüzde sadığız. Bize emanet edilen kamu malına, yetim malına sahip çıkacağız." diye konuştu.
Türkiye'nin ekonomide, eğitimde, dış politikada yeni bir anlayışa, yaklaşıma ve düşünceye ihtiyacı olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, farklı bir tavır sergilemekle mükellef olduklarını kaydetti.
Parti olarak tüm topluma seslendiklerini aktaran Karamollaoğlu, "Geçen sefer attığımız adımdan dolayı Türkiye'de bir barış ortamı doğdu. İnsanlar bizimle konuşabileceklerini, bizim gibi düşünmeseler bile dertlerini bize açabileceklerini, çözüm arayabileceklerini gördüler. Herkese el uzatıyoruz, herkesin gönlüne dokunmaya çalışıyoruz. Herkesin derdiyle dertlenmeyi vazife Biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Seçim çalışmalarında adayların oylarını artırmak için değil, en olumsuz şartlarda dahi kazanmak için çalışacağını dile getiren Karamollaoğlu, sözlerini, "Bizi başkalarıyla ittifak kurmakla itham edenler şunu bilsin; Türkiye'deki bin 399 belediyenin hepsinde seçime giden tek partiyiz. Hiçbir parti bu seçimlere bu şekilde giremiyor. Her ilde, her ilçede, her beldede biz seçime giriyoruz. Her girdiğimiz seçimi de kazanmak için belediye başkanlığı makamına kendi arkadaşımızın oturmasını temin etmek için giriyoruz. İstanbul'u da biz alacağız. Bu azimle, bu aşkla, bu şevkle çalışacağız. Ancak dışlamayacağız, yanlışlık yapan insanları sadece uyarmaya çalışacağız, ikaz edeceğiz ama biz her insana dokunacağız, her eli sıkacağız." diye tamamladı.
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, 31 Mart'ı vuslat olarak adlandırdığını söyledi.
İlçe belediye başkan adaylarının tanıtımı da yapılan toplantıya Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Birol Aydın, Yılmaz Bayat, Ömer Faruk Yazıcı, Mustafa Kaya, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, partinin ilçe başkanları, ilçe belediye başkan adayları, gençlik kolları üyeleri, kadın kolları üyeleri ile partililer katıldı.

(FOTOĞRAF)

Karamollaoğlu partisinin aday tanıtım programına katıldıKaramollaoğlu partisinin aday tanıtım programına katıldıKaramollaoğlu partisinin aday tanıtım programına katıldı

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