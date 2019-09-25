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Karamollaoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı 'Dünya 5'ten büyüktür' diye yeniden haykırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2019 16:06 | Son Güncelleme

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı önemsiyoruz.

Karamollaoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı 'Dünya 5'ten büyüktür' diye yeniden haykırdı

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı önemsiyoruz. 'Dünya 5'ten büyüktür' diye yeniden haykırdı” dedi.
SP Lideri Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, Adana'da polis aracına yönelik bombalı terör saldırısını lanetleyerek, yaralanan polis memuru ve vatandaşlara acil şifalar diledi. Karamollaoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasını eleştirdi. Karamollaoğlu, "Amerika, hangi bölgeye problem çözmek için girmişse oraya kan ve gözyaşı getirmiştir. ABD Başkanı'nın bu tavrı insanlıktan nasibi olmadığını gösteren bir tavırdır. Ama herkes bilmeli ki dünyada huzur olmadan, Amerika'da da huzur olmaz" dedi.
'DÜNYAYA YENİDEN HAYKIRDI'
Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki konuşmasında çok güzel noktalara temas ettiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bizim bazı söylediklerimiz orada dile getirilmiş oldu. Aylan bebeği de gösterdi, İsrail haritasını da gösterdi. Haklı olarak soruyor, nerede duracak bunlar? Ben size söyleyeyim, o sınırda durmayacaklar. İsrail'in varlığı ABD'ye emanet edilmiştir. BM toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı önemsiyoruz. 'Dünya 5'ten büyüktür' diye yeniden haykırdı”. Dünya, 200 civarında ülkeden oluşuyor, elbette büyüktür. 10 bile 6'dan büyüktür, 6 da 5'ten büyüktür ama gücün varsa. Gücün yoksa bunlar sadece lafta kalır" diye konuştu
'BİZİM CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE BİR İTİRAZIMIZ YOK'
Karamollaoğlu, Türkiye'de şu anda seçim gündeminin bulunmadığını söyleyerek, "Spekülasyon yapmanın kimseye bir faydası yok. Birileri herhalde sürekli olarak bazı konuları gündemde tutmak için çaba harcıyorlar. Bizim cumhurbaşkanlığı sistemine prensipte bir itirazımız yok. Ancak denetlenebilir bir cumhurbaşkanı sistemi olmalı. Yani cumhurbaşkanı yetkili ama onun karşısında onu denetleyecek güçlü parlamentoya ihtiyaç var" diye konuştu.

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