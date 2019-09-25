Karamollaoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı 'Dünya 5'ten büyüktür' diye yeniden haykırdı

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı önemsiyoruz. 'Dünya 5'ten büyüktür' diye yeniden haykırdı” dedi.

SP Lideri Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, Adana'da polis aracına yönelik bombalı terör saldırısını lanetleyerek, yaralanan polis memuru ve vatandaşlara acil şifalar diledi. Karamollaoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasını eleştirdi. Karamollaoğlu, "Amerika, hangi bölgeye problem çözmek için girmişse oraya kan ve gözyaşı getirmiştir. ABD Başkanı'nın bu tavrı insanlıktan nasibi olmadığını gösteren bir tavırdır. Ama herkes bilmeli ki dünyada huzur olmadan, Amerika'da da huzur olmaz" dedi.

'DÜNYAYA YENİDEN HAYKIRDI'

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki konuşmasında çok güzel noktalara temas ettiğini belirterek, şöyle konuştu: