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Karamollaoğlu Seçimde, Anadolu'da çeşitli yerlerde dirsek teması yapabileceğimiz düşüncemizde kararlıyız

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.11.2018 16:39 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Gökhan CEYLAN, Kaan ULU, ANKARA (DHA) - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Görüşme sonrası liderler kamera karşısına geçti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Seçime gidiyoruz, seçime gittiğimiz atmosferi değerlendirmek önemli bir hadise. Ümidimiz seçime giderken gerginlik olmaması. Bu seçimlerde de biz bir ittifakın söz konusu olmadığını, mümkün olduğu kadar seçim bölgelerinde, seçime girme gayretinde olacağımızı, Anadolu'da çeşitli yerlerde dirsek teması yapabileceğimizi ifade etmiştik. Bu düşüncemizde kararlıyız dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Türkiye'nin sorunlarını, iç ve dış politikayı ayrıntılarıyla değerlendirdik dedi.

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