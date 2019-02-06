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Karamollaoğlu: Seçimde 'parmak boyama' yine olmalı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 15:55 | Son Güncelleme

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim güvenliğiyle ilgili, "Önceden parmaklarda boya oluyordu.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim güvenliğiyle ilgili, "Önceden parmaklarda boya oluyordu. Seçmenin ikinci kez oy kullanmaması için boya sürülüyordu ve mükerrer oyu engelliyordu. Aslında bu boya olmalıydı, kalmalıydı. Yine olmalı. Çünkü güven sağlıyor" dedi.
SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da gazetecilerle bir araya gelerek yerel seçim kampanyasını değerlendirdi. Temel Karamollaoğlu, belediye yönetimiyle ilgili seçim prensiplerini 11 maddede topladıklarını belirterek, seçim beyannamesinde de 10 madde halinde dürüst belediyeciliği anlattıklarını kaydetti. Amaçlarının seçimi kazanmak olduğunu vurgulayan Temel Karamoğlu, SP'nin 1994 ruhuyla hareket ettiğini söyledi. Karamollaoğlu, AK Parti'den de 1994 ruhuyla hareket edileceğine dair açıklamalar yapıldığını hatırlatarak, "1994 ruhunu benimseyen insanlar 25 yıl sonra mı hatırladılar? Ruh çağırmakla ruh gelmez. Bu aslında bir gerçeğin ifadesi gibi geldi; 'Unuttuk, şimdi yeniden dönüyoruz.' Biz o ruhla geldik bugüne kadar. 11 maddeden oluşan seçim prensiplerimiz, 1994 ruhunun somutlaşmış hali" diye konuştu.
'PARMAK BOYAMA YİNE OLMALI'
Seçim güvenliği ile ilgili de konuşan Temel Karamollaoğlu, elektronik ortama güvenmediğini belirterek, şunları söyledi:
"Şahsen Türkiye'deki seçim sisteminin bundan 20 yıl öncesine kadar dünyadaki en sağlıklı seçim sistemlerinden birisi olduğuna inanıyordum. Zaman içinde bu güven kaybolmaya başladı. İlk başta ben önem vermemiştim. Önceden parmaklarda boya oluyordu. Seçmenin ikinci kez oy kullanmaması için boya sürülüyordu ve mükerrer oyu engelliyordu. Aslında bu boya olmalıydı, kalmalıydı. Yine olmalı. Çünkü güven sağlıyor. Bir insanın bir defadan fazla oy kullanmasının önüne geçiyor. Şimdi sandık kurulu başkanını devlet atıyor. 'Atama' dediğiniz zaman bunun içine taraf girmemesi çok zor. Geçen seçimlerde YSK'nın mühürsüz pusulaları kabul edileceğine dair ifadesi bendeki güveni iyice sarstı. Hile yapılmanın kapısı açılıyor. İster istemez endişe doğuruyor. Seçim şeffaflığı konusunda şunu söyleyeyim; Elektronik ortama gidiyoruz, güvenim yok o ortama. Son noktada toplama, çıkarma yapabilirsiniz bu ortamda. Kolaylık; ama kolaylık mı güvenilirlik mi derseniz güvenilirliği tercih ederim. İlçe seçim kurullarında da oylar tek tek sayılmalı. Ondan sonra siz bunu rahatlıkla toplayıp çıkarabilirsiniz."
'ADİL BİR ORTAM OLMADIĞINI SÖYLEYEBİLİRİM'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim çalışmaları içinde aktif rol aldığını söyleyen Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı 15- 20 televizyon ekranında. Sıra diğer partilere geldiğinde adı bile anılmıyor. Bizim attığımız adımlar engellenmeye çalışılıyor. Ama elimizdeki bazı imkanların bile kullanılmasına izin verilmiyor. Adil olmayan bir ortam var. Şimdi Erdoğan konuştuğu zaman hangi sıfatla konuşuyor? Cumhurbaşkanı olarak konuştuğu zaman dokunulmazlığı var. Ama AK Parti Genel Başkanı olarak konuştuğu zaman, belli olmuyor hangi sıfatla konuştuğu. Bu bir adaletsizlik doğuruyor, rakibi yok; çünkü halk tarafından seçilmiş. Rakipsiz güreşirsen hile de yapsa hakimler müdahale edemiyor; çünkü cumhurbaşkanı sıfatı var ve 'Nasıl müdahale edeceğim?' diyor. Adil bir ortam olmadığını söyleyelim. Sandık kurullarında yeterince temsil edilmiyoruz. Bütün gayretimizle biz orada müşahit bulunduracağız" dedi.
'BUNDAN BÜYÜK TEHLİKE OLMAZ'
Temel Karamollaoğlu, Sedat Peker'in İstanbul'da katıldığı etkinlikte silahlanma çağrısı yapmasıyla ilgili de "Soruşturma açılması yerinde oldu. Seçime giderken böyle bir havanın oluşturulması, bundan büyük tehlike olmaz. Güya hukuk ve adalet var. Allah yardımcımız olsun" değerlendirmesinde bulundu.
'HDP GÜNDEMİMİZDE YOK'
Karamollaoğlu, HDP ile iş birliğinin SP'nin gündeminde olmadığını vurgulayarak, "HDP bizim gündemimizde yok; vatandaş ve seçmen var. Bu konuda sürekli itham altında tutuluyoruz. Seçim bölgesinde kime önceden oy vermiş olursa olsun her seçmenin oyunu istiyoruz. Seçim başka türkü kazanılmaz ki. 'Dirsek teması' dediğin seçmenle temas. Ülkenin bütün problemlerine çözüm üretecek tek partiyiz. Hedefimiz oylarımızı artırmak değil, seçimi kazanmak" diye konuştu.
'SÜLÜN OSMAN'I KALDIRTTILAR'
Partisi tarafından sinema salonlarında gösterime hazırlanan 'Sülün Osman' reklam filminin kaldırılmasına şaşırdıklarını söyleyen Karamollaoğllu, "Sülün Osman'ı bilmeyen yoktur. Hükümet niye bu kadar çekindi anlamadım" diye konuştu.
Karamollaoğlu, FETÖ'ye ilişkin soru üzerine de "Şu anda iktidarda bulunan arkadaşlar bizden kendileri koptu. Biz Milli Görüş gömleğini çıkarmadık. Bizden koptuklarında Fethullahçılarla kol kola girdiler. Biz inancımızdan taviz vermedik. Hiçbir zaman Fethullahçı olmadık, olmayız" dedi.

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