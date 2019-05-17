Karamollaoğlu: Siyaset, ülkenin problemlerini belirleyip, o problemlere çözüm üretme makamıdır

İsmail AKKAYA-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, siyasetin ülkenin problemlerine çözüm üretmek için yapılması gerektiğini belirterek, ''Siyasetçiler, birbirlerine laf yetiştirebilmek için konuşup, karşı taraftaki insanı, kendisiyle beraber olmayan insanları sıkıntıya sokmak, mağlup etmek, ezmek, lafının etkisi altında bırakmak için siyaset yapmamalılar. Siyaset, ülkenin problemlerini belirleyip, o problemlere çözüm üretme makamıdır'' dedi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Konya'da partisi tarafından düğün bir salonunda düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Partili gençler tarafından meşalelerle karşılanan Karamollaoğlu, yemeğin ardından partililerine seslendi. Müslüman ülkelerde kan ve gözyaşının aktığını belirten Karamollaoğlu, bu zulmün sona ermesi gerektiğini söyledi. Siyasetin nasıl yapılması gerektiğine de değinen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

''Siyasetçiler, birbirlerine laf yetiştirebilmek için konuşup karşı taraftaki insanı, kendisiyle beraber olmayan insanları sıkıntıya sokmak, mağlup etmek, ezmek, lafının etkisi altında bırakmak için siyaset yapmamalılar. Siyaset, ülkenin problemlerini belirleyip, o problemlere çözüm üretme makamıdır. Bu işi beceremeyenler, başaramayanlar muhalefete söz yetiştireceklerine, kabahat yükleyeceklerine, önce neden başaramadıklarını idrak etmek mecburiyetindeler. Kim olursa olsun. Bir işin başına geçtikten sonra aradan bu kadar uzun zaman geçtikten sonra, eğer ülkede beklenen refah sağlanamamış, huzur sağlanamamış, ülke beklendiği gibi kalkınamamışsa, neden kalkınamadıklarını, nerede yanlış yaptıklarını kendilerinin belirlemesi icap eder. O zaman doğruyu bulmak mümkün olur. O zaman yanlıştan caymak, doğru istikamete yönelmek mümkün olur. Ama suçlamalarla hiçbir yere gidemeyiz.''

Karamollaoğlu, parti genel merkezlerinin yeni binası için de partililerden bağış yapmaları çağrısında bulundu.

FOTOĞRAFLI



