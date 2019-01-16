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Karamollaoğlu: Türkiye bu tarz tehditlere boyun eğecek bir ülke değildir

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2019 16:27 | Son Güncelleme

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD Başkanı Trump'ın ekonomik tehdidiyle ilgili, "Türkiye bu tarz tehditlere boyun eğecek bir ülke değildir.

Karamollaoğlu: Türkiye bu tarz tehditlere boyun eğecek bir ülke değildir

SelenYALAZ/ANKARA, (DHA)- SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD Başkanı Trump'ın ekonomik tehdidiyle ilgili, "Türkiye bu tarz tehditlere boyun eğecek bir ülke değildir. Türkiye bağımsız bir devlettir ve milli çıkarları doğrultusunda hareket etme hakkına ve kararlılığına sahiptir" dedi.
SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ekonomik tehdidini hatırlatarak, "Tam bir kovboy, Türkçesi ile 'dana çobanı'. Türkiye bu tarz tehditlere boyun eğecek bir ülke değildir. Türkiye bağımsız bir devlettir ve milli çıkarları doğrultusunda hareket etme hakkına ve kararlılığına sahiptir. İktidar her ortamda Türkiye’nin bağımsızlığını vurgulamak, itibarını korumak mecburiyetindedir. Esas olan ise Türkiye’yi tehdit edilemeyecek bir hale getirmektir. Bu da ancak sanayi ve teknolojik gelişim ile mümkündür" dedi.
'DUVARA TOSLADIK, YOL BİTTİ'
Karamollaoğlu, TÜİK verilerinin ekim ayı işsizlik rakamlarına değinerek, geçen yıla oranla 500 binden fazla kişinin işsiz kaldığını söyledi. Tarımın da ekonomi ve işsizlikten farklı olmadığını ifade eden Karamollaoğlu, "Tarımın gelişmesi için her yıl bütçeye milli gelirin yüzde 1'i kadar para konması gerekir. Bu yıl konulan para milli gelirin 3’te 1'i bile değil. Duvara tosladık. Bu politikaların acil değişmesi gerekir" dedi.
'CUMHURBAŞKANI MUHALEFET LİDERİ GİBİ KONUŞUYOR’
Karamollaoğlu, bu seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefet partisi lideri gibi konuştuğunu savunarak şöyle dedi:
"Geçtiğimiz hafta yeni bir çıkış yaptı; müteahhitlerden şikayet ediyor. 'Deniz kenarlarını, ormanları, yeşil alanları yok ettiler, para uğruna ağaçları katlettiler ve oralara dikey mimariyle çok katlı binalar yaptılar'. Bu söylediklerinizi kim yaptı? Ormanlarımızı kim katletti? Deniz kenarlarına gökdelenlerin ruhsatlarını kim verdi? Sit alanlarını kanunla sit alanı olmaktan kim çıkardı? İşte şimdi Beykoz Belediye Başkan adayımız Muharrem Bey’in ortaya koyduğu Beykoz Ormanları meselesi, 550 villa yapımı için ormanlık alana belediye meclisi imar izni vermiş. Bunları hangi iktidar yapıyor sormak istiyorum."

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