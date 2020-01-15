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  4. Karamollaoğlu: Türkiye Libya'da çatışmaya girmeden önce tüm yolları denemeli

Karamollaoğlu: Türkiye Libya'da çatışmaya girmeden önce tüm yolları denemeli

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2020 16:47 | Son Güncelleme

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz Libya'nın ateş topuna bürünmemesi için taraflarla olan münasebetlerin hiç kesilmemesi gerektiğine inanıyoruz.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz Libya'nın ateş topuna bürünmemesi için taraflarla olan münasebetlerin hiç kesilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye mutlaka sıcak bir çatışmanın içinde yer almadan önce bütün yolları zorlamalı ve denemelidir diye düşünüyoruz" dedi.
SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısından gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Karamollaoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın diğer partilerden 100'e yakın belediye başkanının partilerine geçeceği şeklindeki açıklamasına tepki göstererek, " 'Belediyeler hükümetin başında bulunduğu AK Parti'ye katılmak istiyor' diyorlar. Bu işi bu kadar basitleştirmek, bu konuyu bu kadar hafife almak herkesin becerebileceği bir iş değil. Şimdiye kadar belediyeciliği o kadar iyi yapmışlar ki, bunun neticesinde son geldikleri 'sevgi belediyeciliği' gibi bir tarifle milletin üzerinde etki meydana getiriyorlar. Peki neden İstanbul ve Ankara'yı kaybettiniz? Niye diğer şehirleri kaybettin? Birazcık mantıklı olun. Birçok konuda beceriksiz olduğunuz ortaya çıktı. Şimdi de 100 tane belediye AK Parti'ye duyduğu sevgiden dolayı oraya geçiyormuş" dedi.
'BU MU BELEDİYECİLİK?'
Karamollaoğlu, AK Parti'li Turan'ın belirttiği 100 belediye başkanı arasında kendi belediyelerinin de bulunduğunu söyleyerek, "Adıyaman Kahta Belediye Başkanımız bir tweet atarak, 'ben halkımın yanındayım, ben halkıma hizmet ediyorum, isterseniz beni görevden alın ama haksızlık yapmayın' diyor. Bunu neden diyor? Çünkü belediye meclisinde hakimiyet AK Parti'de. 'Belediye başkanını cezalandıracağız' diye Kahta'yı cezalandırmaktan çekinmiyor oradakiler. Birazcık insafa gelin. Bu mu belediyecilik?" diye konuştu.
'HAFTER'İN ARKASINDA BATILI GÜÇLER VAR'
Karamollaoğlu, Libya'da kısa bir süre ateşkesin sağlanmasından dolayı memnuniyet duyduklarını, ancak darbeci lider Halife Hafter'in Rusya'daki toplantıyı yarıda kesip ateşkese uymayacağını ilan ettiğini kaydetti. Karamollaoğlu, şöyle konuştu:
"Çünkü onun arkasında ABD var. Rusya da vardı fakat Rusya ile biraz mesafeli durmaya başladı gibi. Arkasında onlar olmasa böyle bir tafra atamaz. Onlara hangi taahhütlerde bulundu bilmiyoruz ama bir gerçeklik var ki Hafter'in arkasında batılı güçler ve Libya'nın imkanlarını kullanmak isteyenler var. Yoksa neden bugünkü Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş meşru hükümeti değil de isyan eden birisini destekleme mecburiyetinde hissediyorlar? Çünkü doğrudan doğruya ülkelerinin kendi menfaatleri ve bölgedeki kargaşanın biraz daha artması için. Bundan dolayıdır ki biz Libya'nın ateş topuna bürünmemesi için taraflarla olan münasebetlerin hiç kesilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye mutlaka sıcak bir çatışmanın içinde yer almadan önce bütün yolları zorlamalı ve denemelidir diye düşünüyoruz."

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