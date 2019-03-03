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Karamollaoğlu: “Türkiye’de bin 389 seçim bölgesinin tamamında seçime giren tek partiyiz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 18:14 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye’de bin 389 seçim bölgesinin tamamında seçime giren tek parti olduklarını belirterek, “Bizden başka iktidar partisi dahil bin 389 seçim bölgesinin tamamında seçime giren 2’inci bir parti yok.

Karamollaoğlu: “Türkiye’de bin 389 seçim bölgesinin tamamında seçime giren tek partiyiz”

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye’de bin 389 seçim bölgesinin tamamında seçime giren tek parti olduklarını belirterek, “Bizden başka iktidar partisi dahil bin 389 seçim bölgesinin tamamında seçime giren 2’inci bir parti yok. Biz sizlere hizmet vermek için seçimlere giriyoruz” dedi.
SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Elazığ’a geldi. İlk olarak seçim koordinasyon merkezinin açılışı yapan Karamollaoğlu, aday tanıtım toplantısına katıldı. Burada ilçe ve belde adaylarını tanıtan Karamollaoğlu, partililere seslendi.
31 Mart seçimlerini mahalli seçimler olarak gördüklerini aktaran SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Belde halkına hizmet etmek için bir belediye başkanı seçeceğiz. Bu belediye başkanı da ümit ederiz ki halkımıza en güzel hizmet veren kişi olacak. Biz Saadet Partisi olarak Türkiye’de bin 389 seçim bölgesinin tamamında seçime giren tek partiyiz. Bunu bilelim. Bizden başka iktidar partisi dahil bin 389 seçim bölgesinin tamamında seçime giren 2’inci bir parti yok. Biz sizlere hizmet vermek için seçimlere giriyoruz. Hizmet verirken de ayrımcılık yapmıyoruz. Herkesi kucaklayarak, ister bize oy versin isterse vermesin. Seçimlerden sonra bizim vatandaşlarımıza olan muamelemiz kesinlikle aynı olacak. Ayrım yapmayacağız. Öyle bir belediye başkanlığı anlayışını sergileyeceğiz ki, burada herkes birbiri ile kardeş olduğunu , bir sıkıntısı ve derdi olduğu zaman belediye başkanının kapsını rahatlıkla çalıp onunla görüşebileceğini içinde hissedecek. Bizim en önemli özelliğimiz bu ülkede yaşayan 82 milyon insanımızın hepsine karşı aynı sevgiyi beslememizdir. Farklı görüşler ve kanatlar olur. İnsanlar bu ülkenin problemlerini belirlerler ve sonra da bunları nasıl çözeceklerini hesap ederler ve arkasından da çözerler” dedi.
Elazığ’ın 1994’te milli görüş belediyeciliği ile tanışan illerden olduğunu aktaran Karamollaoğlu, “Belediye başkanımız çok büyük hizmetler yaptı. O zaman başka bir ruh ve heyecan vardı. O zaman çıkar hesapları yapılmıyordu. Sadece içinde yaşadığımız şehir ve insanlar için güzel bir belde haline gelmesi idealimiz vardı. Bende belediye başkanlığı yaptım. Hep 1994 ruhundan bahsediliyor. 1989 yılında milli görüş belediyeciliği ile ülkemiz ilk defa tanıştı diyebiliriz. Şanlıurfa’da 1984’te de biz belediyeyi almıştık. Ancak Konya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Van ve Sivas illerinde milli görüşlü belediye başkanları göreve geldiler. 5 sene içerisinde o kadar güzel bir performans sergilediler ki tüm Türkiye bizde böyle olmak istiyoruz dedi. Şehirlerin böyle yönetilmesini ve belediye başkanlarının böyle çalışmasını arzu ediyoruz dediler. İşte o duygu 1994 yılında bir coşkuya dönüştü. Yeni bir ruh ile 29 ilimizde yeni belediye başkanlarımız göreve geldi. başka bir şevk ve azimle çalıştılar. Ama ne yazık ki milli görüş iktidara gelince ve hizmetlerini ortaya koyunca belli çevrelerde bir endişe doğdu” diye konuştu.
Toplantı adayların tanıtılmasıyla sona erdi.

Karamollaoğlu: “Türkiye’de bin 389 seçim bölgesinin tamamında seçime giren tek partiyiz”

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