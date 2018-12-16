Karamollaoğlu Uşak'ta partisinin il divan toplantısına katıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Neticede bir millet neye müstahaksa ve layıksa o siyasi partiyi başa getirir. Kararı verdikten sonra kimseyi şikayet etme hakkınız yok. O nedenle seçimler çok önemli." dedi.

Partisinin Uşak il başkanlığı tarafından düzenlenen genişletilmiş il divan toplantısına katılan Karamollaoğlu, toplantıda yerel seçimlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Seçim sürecinin huzur içinde geçmesini istediklerini dile getiren Karamollaoğlu, seçimlerin bir yarış olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bir numaralı meselesinin kutuplaşma olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Farklı görüşlere sahip olmak bir zenginliktir, kutuplaşma sebebi olmamalıdır. Biz farklı görüşten insanlarla kucaklaşmayı bilmeliyiz. Türkiye'de huzur istiyorsanız kamplaşmaya izin vermeyeceksiniz." dedi.

Seçimlerin Türkiye için bir şans olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, "Neticede bir millet neye müstahaksa ve layıksa o siyasi partiyi başa getirir. Kararı verdikten sonra kimseyi şikayet etme hakkınız yok. O nedenle seçimler çok önemli. Teşkilatlarımızın üstünde büyük bir görev var. " şeklinde konuştu.