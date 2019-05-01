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Karamollaoğlu, Yavaş'ı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 16:18 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Belediyecilikte tecrübesi olan bir arkadaşımızın göreve gelmiş olması, bizim daha güzel hizmetlerin yapılacağına olan inancımızı artırdı"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

Karamollaoğlu ve Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Yavaş, Karamollaoğlu'nun kendisine "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunması dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyaretinde Karamollaoğlu'nun eski bir belediye başkanı olması dolayısıyla belediyeler ve çalışmalara ilişkin birtakım uyarılarda bulunduğunu aktaran Yavaş, "Bizler de bütün Ankaralılara layık bir belediye başkanı olmak için çalışacağımızı bildirdik." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu ise Yavaş'a başarılar dileyerek, başkentin önemine işaret etti.

"Belediyecilikte tecrübesi olan bir arkadaşımızın göreve gelmiş olması, bizim daha güzel hizmetlerin yapılacağına olan inancımızı artırdı." diyen Karamollaoğlu, zor bir dönemden geçildiğini, yaşanan aksaklıkların, problemlerin hepsinin üstesinden gelineceğine inandığını vurguladı.

Ankara'da yaşadığı için belediye hizmetlerini kendisinin de kullandığını anlatan Karamollaoğlu, "Belediye başkanlığı yapmış kişi olarak aklımıza gelenleri söylüyoruz. Yoksa ukalalık yapmak pek bizim haddimiz değil, onu da biliyoruz." dedi.

Karamollaoğlu, "Sayın Başkanımızın başarısı, Ankaralıların rahat etmesi için gerekli." değerlendirmesini yaptı.

Karamollaoğlu ve Yavaş, daha sonra 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın mensuplarına çikolata ikram etti.

- "Hitit Güneşi Anıtı" dikkati çekti

Karamollaoğlu ile Yavaş'ın açıklama yaptığı toplantı salonundaki duvarın fonunda belediyenin mevcut logosunun yanında Ankara Kalesi, Hacıbayram Veli Camisi, Kocatepe Camisi, Anıtkabir ile Sıhhiye'deki Hitit Güneşi Anıtı'nın görsellerine yer verildi.

Bir gazetecinin görsellerde Hitit Güneşi Anıtı'nın simgesinin ortada ve büyük görünmesinin farklı bir anlama gelip gelmediğini sorması üzerine, Mansur Yavaş, Ankara'yı temsil eden ne varsa görsellerde yer aldığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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