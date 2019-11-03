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Karamollaoğlu Yeniden Saadet Partisi Genel Başkanı Oldu

03.11.2019 19:31 | Son Güncelleme

24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimlerde AKP’ye muhalefetiyle ön plana çıkan Saadet Partisi’nde Temel Karamollaoğlu bugünkü kongrede parti tabanından bir kez daha güvenoyu aldı

Karamollaoğlu Yeniden Saadet Partisi Genel Başkanı Oldu

Türkiye siyasetinde 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimlerde AKP’ye muhalefetiyle ön plana çıkan Saadet Partisi’nde Temel Karamollaoğlu’nun bugünkü kongrede ezici çoğunlukla parti tabanından güvenoyu aldığı görüldü.

Saadet Partisi, 24 Haziran genel seçimlerinde CHP ve İyi Parti’yle “Millet İttifakı”nı oluşturmuş, AKP’nin davetine rağmen Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’na destek vermemesiyle dikkat çekmişti. Saadet Partisi (SP), CHP listelerinden milletvekili seçilmelerini sağladığı Cihangir İslam ve Abdulkadir Karaduman isimleriyle TBMM’de iki sandalyeyle altıncı siyasi parti olarak yer alıyor.

Milli Görüş çizgisindeki Refah Partisi ve Fazilet Partisi’nin devamı olarak kurulmuş SP, bugün Ankara Spor Salonu’nda 7. Olağan Kongresi’ni düzenledi. Partisini CHP’yle ittifak halinde seçime götürdüğü için AKP’li isimlerce eleştirilmiş olan Karamollaoğlu, bugünkü kongrede 965 delegeden 962’sinin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi. “Bilge Başkan” sloganı ve şarkısıyla desteklenen Karamollaoğlu’yla birlikte parti üst yönetimini oluşturan SP Genel İdare Kurulu’na (GİK) seçilenler arasında AKP’den istifa ederek ayrılmış eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de yer aldı.

Kongrede SP’nin “Milli Görüş”ün tek temsilcisi olduğu mesajı ön plana çıkarıldı. Böylece merhum Necmettin Erbakan’ın oğlu ve SP’nin genel merkez binası gibi gayrimenkulleri “aile mirası” olarak haciz işlemiyle alan Fatih Erbakan’ın kurduğu “Yeniden Refah Partisi” konusunda da mesaj verildi. “Gelecek Saadet ile gelecek” sloganıyla yapılan kongrede, SP’nin “Milli Görüş”ün ikinci 50 yılında Türkiye’nin geleceği için çalışacağı mesajı dile getirildi. Avrupa’daki parti teşkilatları ile dernekler ve gençlik örgütlenmelerinden de katılımlar olduğu açıklandı.

Öte yandan salonda Türk Bayrağı ve Saadet Partisi bayrağı ile Erbakan ve Karamollaoğlu’nun resimlerinin asılı olduğu, ancak diğer siyasi partilerin uygulamasının aksine kongrede Mustafa Kemal Atatürk’ün resmine yer verilmediği görüldü.

Karamollaoğlu’ndan kucaklayıcı mesajlar

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, kongredeki konuşmasında Türkiye’nin sağ ve sol kesimlerini kucaklayıcı mesajlar vermesiyle dikkat çekti. Karamollaoğlu, konuşmasına Necip Fazıl Kısakürek’in “Zindandan Mehmed’e Mektup” şiiriyle başladı ve ardından Nazım Hikmet Ran’ın “Davet” şiirini okudu. Karamollaoğlu, “Munzur, Fırat, Kaz Dağları; Madımak, Roboski, Başbağlar; Yasin Börü, Eren Bülbül, Berkin Elvan bizimdir. Bu çağrımız; dindara, muhafazakara, liberale, sosyal demokratadır. Gelin canlar bir olalım” çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerini kongrede de devam ettirdiği gözlemlenen Karamollaoğlu, Erdoğan’ın FETÖ konusu gibi başlıklarda dile getirdiği “Aldatıldım” açıklamasına tepki göstererek, “Bu salonda, ilk virajda veda edenler değil, ahde vefa gösterenler, aldatmayanlar, aldatılamayanlar var” dedi. Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında olağanüstü yetkiler kullandığını anlatan Karamollaoğlu, “Sultanlarda olmayan yetkiyle bu ülkenin yönetilmesine müsaade etmeyeceğiz” tepkisine salondan alkışlarla destek verildi. Karamollaoğlu, AKP’nin artık miadını doldurduğunu, Türkiye’yi hem yorduğunu hem de bitirdiğini söyleyerek, “Adı Adalet ve Kalkınma Partisi olmasına rağmen ne adaleti kalmıştır, ne de kalkınması” diye konuştu.

Türkiye’nin Kürt sorununa mevcut yaklaşımını “güvenlik eksenli ancak anlamaktan uzak” olarak nitelendiren Karamollaoğlu, SP’nin ise “Kürt sorununu huzur ve barış içinde, kan dökerek değil, ter ve dil dökerek, çözecek” adres olduğunu savundu.

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