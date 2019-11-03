Karamollaoğlu Yeniden Saadet Partisi Genel Başkanı Oldu

Milli Görüş çizgisindeki Refah Partisi ve Fazilet Partisi’nin devamı olarak kurulmuş SP, bugün Ankara Spor Salonu’nda 7. Olağan Kongresi’ni düzenledi. Partisini CHP’yle ittifak halinde seçime götürdüğü için AKP’li isimlerce eleştirilmiş olan Karamollaoğlu, bugünkü kongrede 965 delegeden 962’sinin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi. “Bilge Başkan” sloganı ve şarkısıyla desteklenen Karamollaoğlu’yla birlikte parti üst yönetimini oluşturan SP Genel İdare Kurulu’na (GİK) seçilenler arasında AKP’den istifa ederek ayrılmış eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de yer aldı.

Saadet Partisi, 24 Haziran genel seçimlerinde CHP ve İyi Parti’yle “Millet İttifakı”nı oluşturmuş, AKP’nin davetine rağmen Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’na destek vermemesiyle dikkat çekmişti. Saadet Partisi (SP), CHP listelerinden milletvekili seçilmelerini sağladığı Cihangir İslam ve Abdulkadir Karaduman isimleriyle TBMM’de iki sandalyeyle altıncı siyasi parti olarak yer alıyor.

Kongrede SP’nin “Milli Görüş”ün tek temsilcisi olduğu mesajı ön plana çıkarıldı. Böylece merhum Necmettin Erbakan’ın oğlu ve SP’nin genel merkez binası gibi gayrimenkulleri “aile mirası” olarak haciz işlemiyle alan Fatih Erbakan’ın kurduğu “Yeniden Refah Partisi” konusunda da mesaj verildi. “Gelecek Saadet ile gelecek” sloganıyla yapılan kongrede, SP’nin “Milli Görüş”ün ikinci 50 yılında Türkiye’nin geleceği için çalışacağı mesajı dile getirildi. Avrupa’daki parti teşkilatları ile dernekler ve gençlik örgütlenmelerinden de katılımlar olduğu açıklandı.

Öte yandan salonda Türk Bayrağı ve Saadet Partisi bayrağı ile Erbakan ve Karamollaoğlu’nun resimlerinin asılı olduğu, ancak diğer siyasi partilerin uygulamasının aksine kongrede Mustafa Kemal Atatürk’ün resmine yer verilmediği görüldü.

Karamollaoğlu’ndan kucaklayıcı mesajlar

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, kongredeki konuşmasında Türkiye’nin sağ ve sol kesimlerini kucaklayıcı mesajlar vermesiyle dikkat çekti. Karamollaoğlu, konuşmasına Necip Fazıl Kısakürek’in “Zindandan Mehmed’e Mektup” şiiriyle başladı ve ardından Nazım Hikmet Ran’ın “Davet” şiirini okudu. Karamollaoğlu, “Munzur, Fırat, Kaz Dağları; Madımak, Roboski, Başbağlar; Yasin Börü, Eren Bülbül, Berkin Elvan bizimdir. Bu çağrımız; dindara, muhafazakara, liberale, sosyal demokratadır. Gelin canlar bir olalım” çağrısı yaptı.