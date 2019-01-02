Karamollaoğlu: Yıldırım'ın adaylığı meşru değil, bu ne pervasızlık

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 29 Aralık’ta TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı AK Parti’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı ilan etmiş, görevinden istifa etmesine gerek bulunmadığını söylemişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de aynı görüşte.

KARAMOLLAOĞLU: ANAYASA ORTADA

Karamollaoğlu, Yıldırım’ın adaylığının meşru olmadığını belirterek şunları söyledi: “Anayasa ortada. Anayasa değişmedi. Madde diyor ki, ‘TBMM başkanı hiçbir siyasi partinin toplantılarına bile katılmaz.’ Aday olmayı bırakın. Bu ne pervasızlık!”

Bu adaylığın meşru olmadığını savunan Karamollaoğlu, Binali Yıldırım'a adaylıktan vazgeçmesi tavsiyesinde bulundu.

Ankara Barosu da bugün bir açıklama yaparak Yıldırım’ın Anayasa gereği istifa etmesi gerektiğini bildirmişti.

