HABER

Karamollaoğlu: Yıldırım'ın adaylığı meşru değil, bu ne pervasızlık

SEÇİM HABERLERİ  | 02.01.2019 19:08 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın görevinden istifa etmeden İstanbul belediyesi için AK Parti’den adayı olmasını ‘yasa dışı’ olarak niteledi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 29 Aralık’ta TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı AK Parti’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı ilan etmiş, görevinden istifa etmesine gerek bulunmadığını söylemişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de aynı görüşte.

KARAMOLLAOĞLU: ANAYASA ORTADA

Karamollaoğlu, Yıldırım’ın adaylığının meşru olmadığını belirterek şunları söyledi: “Anayasa ortada. Anayasa değişmedi. Madde diyor ki, ‘TBMM başkanı hiçbir siyasi partinin toplantılarına bile katılmaz.’ Aday olmayı bırakın. Bu ne pervasızlık!”

Bu adaylığın meşru olmadığını savunan Karamollaoğlu, Binali Yıldırım'a adaylıktan vazgeçmesi tavsiyesinde bulundu.

Ankara Barosu da bugün bir açıklama yaparak Yıldırım’ın Anayasa gereği istifa etmesi gerektiğini bildirmişti.

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
YSK'dan kritik açıklama! Seçime katılacak partiler belli olduYSK'dan kritik açıklama! Seçime katılacak partiler belli oldu
Binali Yıldırım’a '1963' göndermesiBinali Yıldırım’a '1963' göndermesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi temel karamollaoğlu binali yıldırım ak parti yerel seçim 2019

En Çok Okunan Haberler

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

Milyonlar bekliyor! Zam oranı yarın belli olacak

Milyonlar bekliyor! Zam oranı yarın belli olacak

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Kulisleri sarstı: Söylentisi bile paniğe yol açabildiyse...

Kulisleri sarstı: Söylentisi bile paniğe yol açabildiyse...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Son anket sonuçlarını paylaştı! Ankara ve İstanbul'da kim önde?

Son anket sonuçlarını paylaştı! Ankara ve İstanbul'da kim önde?

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sıfırlanan sadece Anayasamiz değil.. Hukuk sıfırlandı. Adalet sıfırlandı. Paralar sıfırlandı . Ahlak sıfırlandı.
Ülkede hukuk yok. Adalet hiç yok. Muz cumhuriyetlerinden farkımız kalmadı. Hayaldi, gerçek oldu.. Herkes konuşur.. AKP yapar ..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yerel seçimlere katılacak partileri açıkladı!

YSK'dan kritik açıklama! Seçime katılacak partiler belli oldu

Binali Yıldırım’a '1963' göndermesi: İstifa etmesin de görelim!

Binali Yıldırım’a '1963' göndermesi

İYİ Parti söylentisi CHP'yi karıştırdı!

İYİ Parti söylentisi CHP'yi karıştırdı!

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 51'le kazanacağız

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 51'le kazanacağız

AK Parti ve MHP arasında dikkat çeken '3'lü kombin' formülü!

AK Parti ve MHP arasında dikkat çeken '3'lü kombin' formülü!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik! 'Melih Gökçek'in sağ kolu' sürprizi

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.