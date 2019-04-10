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Karamollaoğlu: YSK'nın seçimlerin yenilenmesine karar verebileceğine ihtimal vermiyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 16:16 | Son Güncelleme

  SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "YSK hangi kararı verirse, hoşumuza gitsin gitmesin biz o karara uyacağız.

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "YSK hangi kararı verirse, hoşumuza gitsin gitmesin biz o karara uyacağız. YSK'nın da böyle bir noktada seçimlerin yenilenmesi gibi bir karar verebileceğine ihtimal vermiyorum" dedi.

SP Lideri Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Karamollaoğlu, yerel seçimlerin üzerinden 10 gün geçtiğini, hala tartışmaların devam ettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kimse 14 bin oyla seçimi kazandım demesin" sözlerini hatırlatan Karamollaoğlu, "14 bin olmasıyla 14 olmasının arasında bir fark yok. Kim daha fazla oy almışsa seçimi kazanmış oluyor. Konu CHP, MHP, AK Parti, Saadet konusu değil. Adalet konusu, hukuk konusu" dedi.

'YETKİ ONLARDA'

Karamollaoğlu, seçim sonuçları ile ilgili itirazları değerlendirecek son merciinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olduğunu vurguladı. YSK'nın vereceği kararın ardından işin biteceğini belirten Karamaollaoğlu, "Ümit ederiz ki, bu mevkide bulunan insanlar, hakkaniyeti gözetirler. Ha onlar da hata yapabilir, ayrı bir konu. Hakimler de yanlış karar verebilir ama yetki onlarda. Bir defa bunu kabul etmeden, eğer siz İçişleri Bakanlığı'nı, emniyet mensuplarını, jandarmayı, adalet mensupları mekanizmasını harekete geçirmeye kalkarsanız, siz haksız yere seçimleri ihlal ediyorsunuz, etkilemeye çalışıyorsunuz manasına gelir" diye konuştu.

Karamollaoğlu, seçimden önce Adalet, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlarının değiştirilmediğini söyleyip, "Bu bakanlar da kuralları çiğnemekte tereddüt göstermedi" dedi. Seçim listelerine kimin nasıl itiraz edeceğinin kanunda yazılı olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, "Şimdi siz polisle kapı kapı, 'Acaba bu seçmen burada mı' diye araştırma yapıyorsunuz. Bu adaleti tesis için yapılan bir araştırma değil. Öyle baskı ile seçim mi yapılır?" diye konuştu.

Karamollaoğlu, AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'yı kaybetmeyi hazmedemediğini öne sürüp, "Hukukun üstün tutulmasının elzem olduğuna inanıyoruz" dedi. Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Çifte standardın mutlaka ortadan kaldırılması, iktidarın YSK'nın kararlarına uyması gerektiğini vurgulamayı bir vazife olarak görüyorum. Hukukun üstünlüğü, sadece hukuka muhatap olanları etkilemiyor. Hukuk şu anda rafa kaldırılmış gözüküyor. Hükümetin etkisi altında. Hâkimler karar verirken tereddüt içindeler. Acaba kendilerine bir zarar verilebilir mi diye?"

'SEÇİMLERİN YENİLENECEĞİNE İHTİMAL VERMİYORUM'

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi tartışmaları ile ilgili olarak, son kararı YSK'nın vereceğini bildirdi. Türkiye'de herkesin bu karara uyması gerektiğini belirten Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Hangi kararı verirse, hoşumuza gitsin gitmesin biz o karara uyacağız. Uymamız gerekir kanaatindeyim. YSK'nın da böyle bir noktada seçimlerin yenilenmesi gibi bir karar verebileceğine ihtimal vermiyorum. Mahalli seçimlere TBMM karar veremiyor, anayasada belirtildiği için. Ancak genel seçimlere doğrudan doğruya Meclis karar verir, Cumhurbaşkanı ile beraber. Onun için orada da bir değişiklik olacağına, seçimlerin yenileneceğine bir ihtimal vermiyorum. Bugünkü seçmen kütükleri listesi geçerlidir. Ona göre YSK son kararı verecektir. Ben yenilenme diye bir şeyin olacağı kanaatinde değilim."

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Haber-Kamera: Aslıhan ALTAY KARATAŞ- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)-

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