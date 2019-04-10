Karamollaoğlu: YSK'nın seçimlerin yenilenmesine karar verebileceğine ihtimal vermiyorum

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "YSK hangi kararı verirse, hoşumuza gitsin gitmesin biz o karara uyacağız. YSK'nın da böyle bir noktada seçimlerin yenilenmesi gibi bir karar verebileceğine ihtimal vermiyorum" dedi.

SP Lideri Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Karamollaoğlu, yerel seçimlerin üzerinden 10 gün geçtiğini, hala tartışmaların devam ettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kimse 14 bin oyla seçimi kazandım demesin" sözlerini hatırlatan Karamollaoğlu, "14 bin olmasıyla 14 olmasının arasında bir fark yok. Kim daha fazla oy almışsa seçimi kazanmış oluyor. Konu CHP, MHP, AK Parti, Saadet konusu değil. Adalet konusu, hukuk konusu" dedi.

'YETKİ ONLARDA'

Karamollaoğlu, seçim sonuçları ile ilgili itirazları değerlendirecek son merciinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olduğunu vurguladı. YSK'nın vereceği kararın ardından işin biteceğini belirten Karamaollaoğlu, "Ümit ederiz ki, bu mevkide bulunan insanlar, hakkaniyeti gözetirler. Ha onlar da hata yapabilir, ayrı bir konu. Hakimler de yanlış karar verebilir ama yetki onlarda. Bir defa bunu kabul etmeden, eğer siz İçişleri Bakanlığı'nı, emniyet mensuplarını, jandarmayı, adalet mensupları mekanizmasını harekete geçirmeye kalkarsanız, siz haksız yere seçimleri ihlal ediyorsunuz, etkilemeye çalışıyorsunuz manasına gelir" diye konuştu.