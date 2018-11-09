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Karamollaoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.11.2018 21:43 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "İstiklalimizin emperyalizmin kıskacına düştüğü bir dönemde, 'Ya istiklal ya ölüm!' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlatılan bağımsızlık mücadelemiz coğrafyamızda emelleri olan emperyalizmin planlarını topyekün bozmuştur"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İstiklalimizin emperyalizmin kıskacına düştüğü bir dönemde, 'Ya istiklal ya ölüm!' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlatılan bağımsızlık mücadelemiz coğrafyamızda emelleri olan emperyalizmin planlarını topyekün bozmuştur." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Türk milletinin Atatürk önderliğinde verdiği bağımsızlık mücadelesine vurgu yapan Karamollaoğlu, "İstiklalimizin emperyalizmin kıskacına düştüğü bir dönemde, 'Ya istiklal ya ölüm!' diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde başlatılan bağımsızlık mücadelemiz coğrafyamızda emelleri olan emperyalizmin planlarını topyekün bozmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin bağımsızlık konusundaki vazgeçilmez kararlılığını arkasına alarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunu ve milli mücadele hareketi ile milletin esarete boyun eğmeyeceğini bütün dünyaya gösterdiğinin altını çizdi. Karamollaoğlu şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki bugün dünyaya hakim olan açlık, sefalet, kan ve gözyaşına son verecek iradeyi yine milletimiz ortaya koyacaktır. Bundan bir asır evvel şartların bütün olumsuzluğuna rağmen milletimiz adeta küllerinden yeniden doğmuştur. Aziz milletimiz bugün de insanlık için bunu başarabilecek azim ve kararlılığa sahiptir."

Karamollaoğlu mesajında, "Vefatının 80. sene-i devriyesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarımızı ve bu vatan için canını vermiş bütün şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum." ifadesine yer verdi.

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10 Kasım Atatürk Haftası mesajı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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