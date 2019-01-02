Karamollaoğlu'ndan Binali Yıldırım'a: İstifa etmeniz ülkenin hayrına olacaktır

ANKARA, (DHA)- SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa etmeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilmesiyle ilgili "Buradan Binali Yıldırım Bey'e bir dost tavsiyesinde bulunuyorum; Çevrenizdekiler sizi bu işe ikna etmiş olabilir; fakat sizin istifa etmeniz ülkenin hayrına olacaktır" dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. 2019 yılına girerken Türkiye'de yasakların arttığını öne süren Karamollaoğlu, Türkiye'nin tekrar tek parti dönemine döndüğünü savundu. Bunun en somut örneğinin, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa etmeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilmesi olduğunu söyleyen Karamollaoğlu şöyle dedi:

"Görüldüğü üzere bu hükümetin ne anayasaya, ne de yasalara hiç saygısı yok. Anayasa'nın hükmü çok açık; 'TBMM Başkanı üyesi bulunduğu siyasi partinin Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine katılamaz'. Yani bu adaylığın hiçbir meşru tarafı yoktur. 'Ben yaptım, oldu' zihniyetinin, milleti ve tercihlerini yok sayan bir düşüncenin vücut bulmuş hâlidir. Buradan Binali Yıldırım Bey'e bir dost tavsiyesinde bulunuyorum; Çevrenizdekiler sizi bu işe ikna etmiş olabilir; fakat sizin istifa etmeniz ülkenin hayrına olacaktır. Bu yüzden bizim 2019 yılına ilişkin ilk temennimiz hukukun üstün olduğu bir Türkiye'dir. Çünkü esas olan bir kişinin iradesi değil 81 milyonun iradesidir."

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