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Karamollaoğlu'ndan genel merkez binası açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2019 14:20 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Çalışmalarımız birkaç binada devam edecek. Temelli kalacağımız bir yer bulana kadar bir yer kiralayabiliriz. Buna da önümüzdeki haftalar içinde şahit olacaksınız"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Çalışmalarımız birkaç binada devam edecek. Temelli kalacağımız bir yer bulana kadar bir yer kiralayabiliriz. Buna da önümüzdeki haftalar içinde şahit olacaksınız." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, vefatının 26. yılı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a Allah'tan rahmet diledi.

Saadet Partisi'nin kiracı olarak bulunduğu genel merkez binasının vicdani olmayan ve karşılığı bulunmayan bir yaklaşımla tahliye edildiğini belirten Karamollaoğlu, itirazlarının adli merciler nezdinde devam ettiğini söyledi.

Karamollaoğlu, tahliye sürecinin sadece partilileri değil, vicdan sahibi herkesi derinden yaraladığını dile getirerek, partisinin Yüksek İstişare Kurulu toplantısında dün yeni bir genel merkez binası yapılması için kampanya başlatma kararı alındığını anımsattı.

Bu kampanyanın parti teşkilatı ve milletten alınan cesaretle yapıldığını kaydeden Karamollaoğlu, "Biz, herkesten bu desteğin kısa zamanda beklediğimiz noktaya çıkacağını ümit ediyoruz. Çalışmalarımız birkaç binada devam edecek. Temelli kalacağımız bir yer bulana kadar bir yer kiralayabiliriz. Buna da önümüzdeki haftalar içinde şahit olacaksınız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinin Çamlıca Cami'siyle ilgili ifadelerini eleştirmesini değerlendiren Karamollaoğlu, AK Parti iktidarının "algı" ve "vergi" operasyonlarında maharetli olduğunu savundu.

Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin "cami düşmanı" olarak ilan edildiğini, bu durumun AK Parti'nin ne kadar acıklı ve çaresiz kaldığının göstergesi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Allah muhafaza etsin, bir zamanlar soğan sıkıntısı çekildiğinde soğan lobisinden bahsedenler, şimdi millete yedirecek soğan bulamıyorlar, patates bulamıyor, ithal ediyorlar. Bu acziyet, gösterdikleri dikkatsizlikten, uyguladıkları yanlış ekonomik politikalardan kaynaklanıyor, israftan ve yolsuzluktan kaynaklanıyor. Biz, oraya dikkat çekebilmek için bu caminin israfa vesile olduğunu söyledik. Çünkü camiler ihtiyaç için yapılır. Camiler ibadet yeridir, gösteriş yeri değil. 'Tarihe damga vuralım' diye bir cami inşa edilmez."

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Saadet Partisinin genel merkez binasının tahliyesi

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