Parti, oy potansiyeli bulunan ve başka partilerden aday olmuş, olmak isteyen, kazanmış ya da az farkla kaybetmiş güçlü isimlere adaylık teklifi götürecek, farklı partilerden adaylık istediği halde olamayan ancak oy potansiyeline sahip isimleri de değerlendirecek.

Bu arada teşkilatlar, Karamollaoğlu'nun "Seçimde mutlaka kadın adaylar da çıkarılacak" talimatı çerçevesinde çalışmalara başladı.

Yerel seçimde, oy potansiyeli yüksek, heyecan verecek, güçlü, "Ne oluyor?" dedirtecek, stratejik çalışma yapabilecek, gündem oluşturacak, ümit veren, kampanya çıkaracak ve bütçeli çalışacak adaylar belirlenecek.

Buna göre, aday seçiminde kişisel müracaatlar ile Aday Tespit Komisyonu'nun teklif ettiği isimlerin yanı sıra önceki dönem adayları da değerlendirilecek.

Teşkilatın güçlü olduğu yerlerde teşkilat içinden en uygun ve güçlü isim aday gösterilecek, teşkilatın gücüyle kazanma ihtimali az görünen yerlerde ise kazanma potansiyeli bulunan adaylar aranacak.

Teşkilatlar, belirlenen aday kim olursa olsun sahiplenecek ve bu yönde çalışacak.

- Büyükşehir adayı 2 bin 500 lira katkı payı ödeyecek

Parti, yerel seçimde adayların ödeyeceği "genel merkez katkı payı" rakamlarını da belirledi.

Büyükşehir belediye başkan aday adayı 2 bin 500 lira, il belediye başkan aday adayı bin 500 lira, yüz bin üstü seçmeni bulunan ilçe belediyesi için başkan aday adayları bin lira, yüz bin altı seçmeni bulunan ilçe belediyesi için başkan aday adayları 750 lira ve belde belediye başkan aday adayları da 500 lira ödeyecek.

