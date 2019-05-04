Karamollaoğlu'ndan İsrail'e kınama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde içinde Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.

Karamollaoğlu, Twitter hesabından yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Her Ramazan-ı Şerif öncesinde bilinçli ve haince Gazze'ye saldıran, dünyaya terör ihraç eden İsrail'in, Anadolu Ajansı'mızın Gazze Şeridi'ndeki ofisinin bulunduğu binaya yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Anadolu Ajansı'mıza, çalışanlarına ve Gazze halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

