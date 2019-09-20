Karamollaoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Hem Türkiye hem dünyayı hem bölgemizi konuştuk. Sayın Genel Başkanın düşünceleri bizim için çok önemliydi" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Türkiye'nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri’ kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşme sonrası iki lider ortak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile güzel ve doyurucu bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Hem Türkiye hem dünyayı hem bölgemizi konuştuk. Sayın Genel Başkanın düşünceleri bizim için çok önemliydi ve o düşünceleri paylaşmak ve öğrenmek bizim açımızdan yarar sağladı" dedi.

Kılıçdaroğlu, TBMM'de görüşülmesi beklenen ceza infaz düzenlemesi kapsamında yapılacak değişiklikler ile ilgili soru üzerine, "Parlamentoya gelecek olan değişiklikleri görmeden yorum yapmanın sağlıklı olacağını düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı’nın bu konuda bir hazırlık yaptığını ve konu parlamentoya geldiğinde kendi görüşlerini ifade edeceklerini söyledi.