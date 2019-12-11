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Karamollaoğlu'ndan 'Nobel' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 16:40 | Son Güncelleme

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa soykırımını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesini eleştirerek, "Bu utanmazlıktır aslında.

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa soykırımını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesini eleştirerek, "Bu utanmazlıktır aslında. Uluslararası bu örgütlerin ne kadar çifte standart ortaya koyduğunun en açık delilidir" dedi.
SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısından gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Karamollaoğlu, Çin hükümetinin Doğu Türkistan'da Uygur halkına uyguladığı baskı ve zulmün sınırları aştığını, 40 milyondan fazla insanın bu zulme maruz kaldığını bildirdi. Çin'in İslam'a ve Müslümanlara karşı acımasız tavır sergilediğini kaydeden Karamollaoğlu, Çin'deki zulme karşı bütün İslam ülkelerini ayağa kalkmaya, bütün Müslümanları da Çin mallarına karşı ciddi bir boykot uygulamaya davet ediyorum" dedi.
'BU ASLINDA UTANÇ VESİLESİDİR'
Karamollaoğlu, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa soykırımını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesini eleştirerek, "Bu utanmazlıktır aslında. Uluslararası bu örgütlerin de ne kadar çifte standart ortaya koyduğunun en açık delilidir. Bu aslında utanç vesilesidir, çifte standardın daniskasıdır" diye konuştu.
'ASGARİ ÜCRET 2 KATINA ÇIKARILSIN' DİYE İDDİAMIZ YOK'
Karamollaoğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda müzakerelerin açlık sınırı yerine, yoksulluk sınırında yapılması gerektiğin belirtti. Karamollaoğlu, "Hemen 'yarın asgari ücret 2 misline çıksın' diye bir iddiamız yok. Ama ortaya bir projeksiyon konulsun. 10 sene, 15 sene sonra, 'biz yoksulluk sınırında bir ücreti asgari ücret olarak benimseyebiliriz' densin" ifadelerini kullandı. Türk-İş'in asgari ücret teklifi olan 2 bin 578 lirayı bugün için makul gördüğünü, ancak önümüzdeki yıl asgari ücrete enflasyonun üstünde bir zam yapılması gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı fitre miktarına göre yapılan hesaplamada, 4 kişilik bir ailenin aylık masrafının 2 bin 760 lirayı bulduğunu ve bu tutarın gerçek açlık sınırı olduğunu kaydetti.
'MİLLETVEKİLLERİ ADINA ÜZÜLDÜM'
Karamollaoğlu, milletvekillerinin 'arabulucu' sınavını geçememesi ile ilgili ise, şunları söyledi: "Ben şuna hayret ettim; böyle bir imtihana milletvekilleri niye müracaat ederler? Normalde etmemeleri icap ederdi, bana göre. Üzüntü verici bir şey. Ben geçememelerine pek şaşmam. Ben onları bayağı cesur gördüm, nasıl cesaret etmiş de girmişler ona şaşırdım. Demek ki imtihan da adil yapılmış, kimseye torpil geçmemiş. Ondan dolayı da tebrik ederim. Ama milletvekilleri adına üzüntülerimi ifade etmek isterim, böyle bir duruma düşmemeliydiler."

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