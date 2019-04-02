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Karamollaoğlu'ndan, seçimde ölen 2 kuzenin yakınlarına taziye ziyareti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 16:09 | Son Güncelleme

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Malatya'nın Pütürge ilçesinde, pazar günü oy verme işlemi sırasında kavgada ölen ve dün toprağa verilen SP üyesi İlyas Aktaş ve Hasan Aktaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Karamollaoğlu'ndan, seçimde ölen 2 kuzenin yakınlarına taziye ziyareti

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Malatya'nın Pütürge ilçesinde, pazar günü oy verme işlemi sırasında kavgada ölen ve dün toprağa verilen SP üyesi İlyas Aktaş ve Hasan Aktaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Bölünmez Mahallesi'nde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kabinine başkalarıyla girmek isteyen kişilerle, sandık görevlisi olan Saadet Partisi (SP) üyesi İlyas Aktaş arasında tartışma çıktı. Tartışma müşahit olarak sandık başında bulunan Aktaş'ın babası Ali Aktaş ile amcasının oğlu Hasan Aktaş ve diğerlerinin de karışmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan İlyas ve Hasan Aktaş olay yerinde yaşamını yitirdi, Ali Aktaş ise hastaneye kaldırıldı. Yaşananların ardından olaya karışan 4 kişi gözaltına alınırken, ölen kuzenler İlyas ve Hasan Aktaş ise dün toprağa verildi.
Bu sabah Malatya'ya gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partilileriyle birlikte Bölünmez Mahallesi'ne giderek hayatını kaybeden İlyas ve Hasan Aktaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün olayla ilgili kendisini arayarak başsağlığı dileklerini ilettiğini ve konunun takipçisi olacaklarını belirten Karamollaoğlu, suçu işleyenlerin mutlaka bulunması ve cezalandırılması gerektiğini kaydederek, şöyle dedi:
"Biz elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Bu konunun takipçisiyiz. İnşallah netice alınır, kimse böyle bir cinayeti örtbas edemez. Acınız büyük, biz buraya sadece yalnız olmadığınızı, meseleyi göz ardı etmediğimizi bilesiniz diye geldik. Gönül isterdi ki bir seçim sebebiyle böyle bir durum meydana gelmesin. Sizden muhafaza ettiğiniz soğukkanlılığınızı korumanız. Haklıyken Allah muhafaza haksız duruma düşecek bir adım atmayın."

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Karamollaoğlu'ndan, seçimde ölen 2 kuzenin yakınlarına taziye ziyareti

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