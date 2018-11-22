Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebinde bulunduğunu belirterek, "Önümüzdeki hafta başında görüşebiliriz. Biz ittifaklarla ilgili kanaatlerimizi daha önce duyurmuştuk." dedi.

Karamollaoğlu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ı makamında ziyaret etti.

Tarımın Türkiye'deki en stratejik sektörlerden biri olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, çiftçiye verilecek desteğin 81 milyona verilen destek olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

- SP Genel Merkezi'nin taşınması

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Karamollaoğlu, Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz'ün, Saadet Partisi Genel Merkezi'nin tahliye edilmesine ilişkin açtıkları davayı kazanmaları konusundaki bir soruya, "Adli süreç tamamlandı ve biz yeni bir yer arayışı içindeyiz. Mekan değişebilir, biz yolumuza başka mekanda devam edebiliriz. Bu bizim çalışmalarımızı engellemez." diye konuştu.

- Kılıçdaroğlu ile görüşme haftaya