HABER

Karamollaoğlu’ndan, YSK’nın verdiği son karara ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 09:58 | Son Güncelleme

  SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun(YSK) 31 Mart'ta görev alan ve haklarında soruşturma açılan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görev almalarına yönelik verdiği kararla ilgili, “Kısa zamanda sandık kurullarının bütünüyle değişmesi kolay değil.

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun(YSK) 31 Mart'ta görev alan ve haklarında soruşturma açılan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görev almalarına yönelik verdiği kararla ilgili, “Kısa zamanda sandık kurullarının bütünüyle değişmesi kolay değil. Herhalde YSK bunu dikkate alarak böyle bir karar aldı zannediyorum” dedi.

Temel Karamollaoğlu, bayram namazını Balgat'taki Hamidiye Camisi'nde kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Karamollaoğlu, cami çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bütün vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladığını belirten Karamollaoğlu, şunları ifade etti:

"Bütün kardeşlerimizin, ülkemizde yaşayan herkesin bayramını tebrik ediyorum. Cenabıhak daha nice bayramlara sağlık ve afiyet içinde ulaşmayı nasip etsin bizlere. İnşallah bu bayramı huzur içinde atlattık, bundan sonraki bayramlara da huzur içinde kavuşuruz. Bundan sonra gelecek olan yakında seçimler var, o seçimlere kadar da ülkemizde huzur ve barış hakim olur. Onu temenni ediyoruz, kardeşlik havası içinde inşallah bir seçimi de birlikte atlatmış oluruz."

KARAMOLLAOĞLU’UNDAN YSK KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Karamollaoğlu, YSK'nın 31 Mart'ta görev alan ve haklarında soruşturma olan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görev almalarına ilişkin kararını değerlendirdi. Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Ben sandık kurulu üyelerinin bu seçimde hile yaptıklarını zannetmiyorum ama hatalar yapılmış olabilir, yanlışlıklar olabilir. Onlarla ilgili verilecek cezai hüküm varsa o da verilir. Ancak tabii şu kısa zamanda sandık kurullarının bütünüyle değişmesi de kolay değil. Herhalde YSK bunu dikkate alarak, çünkü bütün partiler üye verecek, tekrar görevliler belirlenecek valilik tarafından vesaire. Bunlar biraz daha prosedürü uzatacağı için böyle bir karar alındı zannediyorum. Ümit ederim ki sandık başlarında bulunanlar da bu sefer geçmişe nazaran daha titiz davranırlar, bu sefer herhangi bir hata, herhangi bir müdahale olmaz inşallah.”

Karamollaoğlu, daha sonra basın mensuplarının da bayramını kutlayarak, camiden ayrıldı.

Görüntü dökümü:
- Camiden görüntü
- Vatandaşlardan görüntü
- Karamollaoğlu’nun açıklamaları
- Genel detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Korunan alanlar engelsiz alanlara dönüşüyorKorunan alanlar engelsiz alanlara dönüşüyor
TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır'da vatandaşlarla bayramlaştıTBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır'da vatandaşlarla bayramlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan bayramı tebrikleri!

Ramazan bayramı tebrikleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Süleyman Soylu açıkladı! Turuncu listedeki 'Berfin Savuşkan' öldürüldü!

'Berfin Savuşkan' öldürüldü!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Çöp depolama alanı alev alev yandı

Çöp depolama alanı alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.