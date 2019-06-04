Karamollaoğlu’ndan, YSK’nın verdiği son karara ilişkin açıklama

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun(YSK) 31 Mart'ta görev alan ve haklarında soruşturma açılan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görev almalarına yönelik verdiği kararla ilgili, “Kısa zamanda sandık kurullarının bütünüyle değişmesi kolay değil. Herhalde YSK bunu dikkate alarak böyle bir karar aldı zannediyorum” dedi.

Temel Karamollaoğlu, bayram namazını Balgat'taki Hamidiye Camisi'nde kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Karamollaoğlu, cami çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bütün vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladığını belirten Karamollaoğlu, şunları ifade etti:

"Bütün kardeşlerimizin, ülkemizde yaşayan herkesin bayramını tebrik ediyorum. Cenabıhak daha nice bayramlara sağlık ve afiyet içinde ulaşmayı nasip etsin bizlere. İnşallah bu bayramı huzur içinde atlattık, bundan sonraki bayramlara da huzur içinde kavuşuruz. Bundan sonra gelecek olan yakında seçimler var, o seçimlere kadar da ülkemizde huzur ve barış hakim olur. Onu temenni ediyoruz, kardeşlik havası içinde inşallah bir seçimi de birlikte atlatmış oluruz."