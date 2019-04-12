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Karamollaoğlu’nun dolmaz dediği Çamlıca Camii tıklım tıklım

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 14:34 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Çamlıca Camii’ni eleştirerek, "Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi’ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Çamlıca Camii’ni eleştirerek, "Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi’ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir" dedi. Bugünkü Cuma namazı Karamollaoğlu’na cevap niteliğindeydi. 60 bir kişilik Çamlıca Camii tıklım tıklım doldu. Sosyal medyada ise Karamollaoğlu’na açıklamalarına ’Onlarca stat yapılırken eleştirmeyen camiyi neden eleştiriyor?’ tepkileri geldi.

Saadet Partisi’nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu Çamlıca Camii’ne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Temel Karamollaoğlu, yapımına 2013 yılında başlanan ve yakın zamanda ibadete açılan Çamlıca Camii’ni eleştirerek "Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi’ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir" dedi. Bugünkü Cuma namazı Karamollaoğlu’na cevap niteliğindeydi. 60 bir kişilik Çamlıca Camii adeta doldu taştı. Cuma namazını kılmak isteyen birçok vatandaş, 60 bin kişilik camiye akın etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği camide büyük kalabalık oluşurken, namaz kılmak için gelenler drone ile havadan da görüntülendi.
Karamollaoğlu’nun anıtsal bir ibadethane olmanın yanı sıra bir sanat eseri olarak da Cumhuriyet’in en önemli yapılarından biri olan Çamlıca Camii’ne ilişkin eleştirileri tepki çekti. Karamollaoğlu’nun açıklamaları sosyal medyada "Bu kadar futbol stadı yapıldı yüz binlerce kişi kapasiteli bir tanesi bile eleştirilmezken neden camiyi eleştiriliyor?" şeklinde tepkilere neden oldu.

Son 10 yılda hizmete giren stadyumlar ve kapasiteleri
İstanbul Türk Telekom Stadı (52 bin 650 kişi kapasiteli), Vodafone Park (41 bin 903 kişi kapasiteli), Bursa Büyükşehir Belediye Stadı (43 bin 761 kişi kapasiteli), Konya Büyükşehir Belediye Stadı (41 bin 981 kişi kapasiteli), Trabzon Medical Park Stadı (40 bin 782 kişi kapasiteli), Kocaeli Stadyumu (33 bin kişi kapasiteli), Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı (32 bin 864), Antalya Stadı (32 bin 539 kişi kapasiteli), Sivas Yeni 4 Eylül Stadı (27 bin 532 kişi kapasiteli), Yeni Malatya Stadı (27 bin 44 kişi kapasiteli), Ankara Eryaman stadı (22 bin kişi kapasiteli), İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı (17 bin 156 kişi kapasiteli), Rize’deki Çaykur Didi Stadı (15 bin 558 kişi kapasiteli), Spor Toto Akhisar Stadı (12 bin 139 kişi kapasiteli), İzmir Bornova Stadı (12 bin 50 kişi kapasiteli) ve Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı (10 bin 130 kişi kapasiteli) sadece son 10 yılda hizmete başlayan futbol stadyumları.
Bu tesislerin toplam kapasitesi ise 317 bin 276 kişi. Cumhuriyet tarihinin en önemli eserleri arasında gösterilen Çamlıca Camii’nin kapasitesi sadece futbol için son 10 yılda yapılan stadyumların kapasitesinin yüzde 18’ine tekabül ediyor.

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