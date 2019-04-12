Karamollaoğlu’nun dolmaz dediği Çamlıca Camii tıklım tıklım

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Çamlıca Camii’ni eleştirerek, "Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi’ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir" dedi. Bugünkü Cuma namazı Karamollaoğlu’na cevap niteliğindeydi. 60 bir kişilik Çamlıca Camii tıklım tıklım doldu. Sosyal medyada ise Karamollaoğlu’na açıklamalarına ’Onlarca stat yapılırken eleştirmeyen camiyi neden eleştiriyor?’ tepkileri geldi.

Saadet Partisi’nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu Çamlıca Camii’ne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Temel Karamollaoğlu, yapımına 2013 yılında başlanan ve yakın zamanda ibadete açılan Çamlıca Camii’ni eleştirerek "Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi’ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir" dedi. Bugünkü Cuma namazı Karamollaoğlu’na cevap niteliğindeydi. 60 bir kişilik Çamlıca Camii adeta doldu taştı. Cuma namazını kılmak isteyen birçok vatandaş, 60 bin kişilik camiye akın etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği camide büyük kalabalık oluşurken, namaz kılmak için gelenler drone ile havadan da görüntülendi.

Karamollaoğlu’nun anıtsal bir ibadethane olmanın yanı sıra bir sanat eseri olarak da Cumhuriyet’in en önemli yapılarından biri olan Çamlıca Camii’ne ilişkin eleştirileri tepki çekti. Karamollaoğlu’nun açıklamaları sosyal medyada "Bu kadar futbol stadı yapıldı yüz binlerce kişi kapasiteli bir tanesi bile eleştirilmezken neden camiyi eleştiriliyor?" şeklinde tepkilere neden oldu.