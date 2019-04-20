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Karamolllaoğlu: Biz demiri hiç ısıtıp dövme niyetinde olmadık

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 13:18 | Son Güncelleme

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dönem kızgın demiri soğutma, kucaklaşma dönemidir" sözlerine, "Biz demiri hiç ısıtıp dövme niyetinde olmadık" şeklinde yanıt verdi.

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dönem kızgın demiri soğutma, kucaklaşma dönemidir" sözlerine, "Biz demiri hiç ısıtıp dövme niyetinde olmadık" şeklinde yanıt verdi.
SP Lideri Karamollaoğlu, partisinin Ankara'da bir otelde yapılan seçim süreci değerlendirme toplantısına katıldı. Karamollaoğlu, toplantı girişinde hatılatılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dönem kızgın demiri soğutma, kucaklaşma dönemidir" sözlerinin doğru olduğunu belirtti. SP Lideri Temel Karamollaoğlu şunları söyledi:
"Biz demiri hiç ısıtıp dövme niyetinde olmadık. Bugün siyasi partiler sanki birbirinin düşmanıymış, hasmıymış, birbirlerine karşı ortaya koyacak her türlü mücadele şekli meşruymuş gibi bir anlayıştan vazgeçilmesi gerektiğini, biz Saadet Partisi olarak kuruluşumuzdan beri deklare ediyoruz. Bütün partilere aynı çağrıda bulunuyoruz. Siz birisini düşman, kendinizi dost kabul ederseniz, bir kısmını vatan haini, kendinizi sadece vatansever kabul ederseniz o demir nasıl soğuyacak? Kendileri yapacaklar bunu. Yani bu içe dönük bir eleştiri ise, 'Biz artık bundan sonra, bizim dışımızdakileri ülkenin düşmanı diye tasvip etmeyeceğiz' diyorlarsa, Allah razı olsun. Ne kadar güzel bir iş."

"BİZ ÜSLUBU BAŞTAN BERİ HİÇ DEĞİŞTİRMEDİK"

Karamollaoğlu, "Türkiye ittifakı nasıl sağlayacak" şeklindeki soruya ise, şöyle yanıt verdi: "'Düşmanlar ve dostlar', işte bunlardan vazgeçmezlerse bu olmaz. Bunu yapacak olan da doğrudan doğruya Cumhur İttifakı'nın üyeleri. Yani hem AK Parti hem MHP. Bugüne kadar kullandıkları üslubu değiştirecekler. 'Bu arkadaşlar da bu memleketin evladı. Söyledikleri bize göre doğru olmayabilir ama dinlemeliyiz. Doğru olanı da almalı ondan istifade etmeliyiz', üslubuna bürünecekler. Biz bu üslubu baştan beri hiç değiştirmedik.''

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Karamollaoğlu gazeciler ile soru cevap

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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