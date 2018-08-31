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Karamürsel'de orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 00:05 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, iş makineleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Karamürsel'de orman yangını

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, iş makineleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Akşam saatlerinde, Karamürsel Karaahmetli ile İnebeyli mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Şans eseri bölgede çalışan iş makinelerinin operatörleri yangını görerek müdahale etti. İş makineleri ile alevlerin üzerine toprak atılarak yangının büyümesi önlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile yaklaşık 4 dönüm alanda etkili olan yangın söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Karamürsel'de orman yangını

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