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KARAMÜRSEL'DE SEZON ÖNCESİ BALIK EKMEK KEYFİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 17:10 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesine bağlı balıkçı kasabası Ereğli'de av yasağının yarın gece yarısı sona erecek olması nedeniyle düzenlenen 'Ereğli Balık Festivali'nde 7 bin kişiye balık ekmek dağıtıldı.Karamürsel Belediyesi'nin bu yıl 29 kez düzenlediği Balık Festivaline Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ile çok sayıda vatandaş katıldı.

(HaberABER Ergün AYAZKAMERA Dinçer AKBİRKARAMÜRSEL(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesine bağlı balıkçı kasabası Ereğli'de av yasağının yarın gece yarısı sona erecek olması nedeniyle düzenlenen 'Ereğli Balık Festivali'nde 7 bin kişiye balık ekmek dağıtıldı.Karamürsel Belediyesi'nin bu yıl 29 kez düzenlediği Balık Festivaline Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yarın gece yarısı sona erecek olan av yasağı öncesi sahilde yakılan mangallarda ithal uskumru kızartılıp ekmek arası yapılarak vatandaşlara ikram edildi. 7 bin kişilik balık ekmek hazırlanırken, vatandaşlar sıraya girerek balık ekmekleri alarak yedi.Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, 1989 yılından beri Ereğli Mahallemizde balık şenliği yaşıyoruz. Burada yaşayan insanların çoğu gelirini balıkçıkla karşılıyorlar. 1 Eylül itibariyle denize açılarak, nasiplerini arayacaklar. Besin ve proteini bol olan balığı vatandaşlarla buluştururuz. Keyifli bir gün. Yaklaşık 7 bin civarında vatandaşa 1 tonun üzerinde balık dağıtıyoruz. Senelerdir bu işi yapan büyükler özellikle çinekop ve palamut konusunda umutlu olduklarını söylüyorlar. dedi.

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