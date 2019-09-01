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Karamürselli balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 00:08 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesine bağlı balıkçı kasabası Ereğli'de avlanma yasağının kalktığı 31 Ağustos gecesi denize açılan balıkçılar, bereketli bir yıl dileğiyle, 'Vira Bismillah' dedi.

Dinçer AKBİR/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesine bağlı balıkçı kasabası Ereğli'de avlanma yasağının kalktığı 31 Ağustos gecesi denize açılan balıkçılar, bereketli bir yıl dileğiyle, 'Vira Bismillah' dedi.

Saat 00.00’da av sezonunun açılmasıyla birlikte Marmara Denizi’ne ağ atacak olan balıkçı tekneleri, Karamürsel’in Ereğli sahilinden denize açıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yeni av sezonu açılışında, balıkçı tekneleri hep birlikte limandan dualar edilerek ve sirenler çalarak, havai fişekler eşliğinde ayrıldı. Balıkçılar saat 00.00’da, ‘Vira Bismillah’ diyerek Marmara’nın serin sularına ilk ağlarını atacak.

Balıkçı teknelerinin denize açılmasını izlemek için sahile gelen eski balıkçılardan Cahit Çakır, “Arkadaşlar denize açılıyorlar şu anda. ‘Rastgele’ diyelim. Bayağı büyük bir kalabalık var. İnşallah sezonları iyi geçer. Denizde hamsi var. Zannedersem inşallah sabah 05.30- 06.00'da mezata balık getirirler. Hepsine bol kazançlar diliyoruz. Hayırlısı olsun. Beklentimiz var. Umutluyuz. Bu sene palamut yok diye duydum. İnşallah olur. Onun yerine hamsi olur, lüfer olur, çinekop olur. Yeter ki boş dönmesinler. Bu gemiler buradan çıkacaklar. Osmangazi Köprüsü’nü geçtikten sonra Yalova Çınarcık, İstanbul Tuzla açıklarına gidecekler. Gerekirse balığın durumuna göre oradan Karadeniz’e kadar gidebilirler. Umarım bereketli bir sezon geçer." dedi.

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