Karanfil nasıl tüketilir, çiğnemek ne işe yarar? Karanfil yutulur mu, faydaları nedir?

Genellikle mevsim geçişlerinde grip nezle solunum yolu rahatsızlıkları sıklıkla ortaya çıkar. Bu rahatsızlıkların tedavisinde karanfil baharatı da sıklıkla kullanılan destekleyicilerden birisidir. Direkt suya atılarak ya da bitki çaylarına eklenerek kullanılan karanfili dilerseniz ağzınızda bir süre tutarak diş eti rahatsızlıkları için de kullanabilirsiniz. Özellikle de ağız kokusunu dengelemesi sayesinde yemek sonraları da kullanılır. Mentollü yapıya sahip olan karanfil birçok hastalığın tedavisinde de kullanılır.

Karanfil nasıl kullanılır?

Odunsu bir yapıya sahip olan karanfil oldukça lezzetlidir. Her yaşta bireyin kullanılması uygundur ancak herhangi bir alerji veya rahatsızlığı olanların doktor tavsiyesi ile kullanması daha iyi olacaktır. Mide bulantısı gibi şikâyetleriniz için karanfil kullanılabilir. Güne başlarken ağzınızın güzel kokmasını istiyorsanız da karanfil kullanabilirsiniz. Kansızlık veya kan dolaşımı problemi olanlar için de önerilir. Kan dolaşımını düzenleyen özelliğiyle karanfil tüketilmesi bu probleme iyi gelebilir. Karanfil toz olarak da baharat şeklinde yemeklerde kullanılabilir.

Toz hâlinde karanfil satıldığı gibi evde kendiniz de öğütebilirsiniz. Karanfil çayı gibi karışımlar yaparak da tüketebilirsiniz. Soğuk kış günlerinde tüketerek soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkların tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilir. Saç bakımında da karanfil kullanılır. Şampuanların içerisine ilave edildiği gibi maske yaparken de öğütülmüş karanfil kullanabilirsiniz. İçerisinde bulunan A, E ve K vitaminleri sayesinde cilt bakımında da kullanılan baharatlardan birisidir. Karanfil içerdiği değerler sayesinde cildin yenilenmesinde önemli bir rol oynar.

Karanfili çocuklarınız da tüketebilir ancak 2 yaş ve altı çocukların tüketmemesi önerilir. Karanfil kullanırken dikkat etmeniz gereken şeylerden en önemlisi aşırı dozda tüketimin alerji yapabileceğidir. Bu nedenle çeşitli baharatlarla karıştırmadan ve önerilen dozda tüketilmesi önerilir. Herhangi bir alerjik durumda da kullanımı bırakmanız gerekir. Kanın geç pıhtılaşmasına neden olduğu için herhangi bir operasyon öncesi tüketilmemesi gerekir.

Karanfil nasıl tüketilir?

Karanfil tüketimi kişilerin damak zevkine göre değişiklik gösterir. Damak zevkinize göre yemeklerin içerisinde baharat olarak kullanabilirsiniz. Yemeklerin içerisine direkt odunsu hâliyle atabilir ya da toz hâlini de ekleyebilirsiniz. Karanfil içeceklerin içerisinde de kullanılır. Karanfili direkt olarak çiğneyemeyenler çay veya kahveye karanfil ekleyebilirler. İçecekleri yaparken öğütülmüş karanfili ya da odunsu hâlini kullanabilirsiniz. Lezzet ve koku bakımından içeceğinizin havasını değiştirecek baharatlardan biridir. Öğütülen karanfilleri de yemek ve tatlıların içerisinde kullanabilirsiniz.

Karanfil genellikle diş ağrısı tedavisinde kullanılır. İlaç kullanımı haricinde ağrıyan dişinizin üzerine koyarak ağrılarınızı hafifletebilirsiniz. Hem diş hem de diş eti sağlığı için kullanılabilir. Aynı zamanda boğaz ağrısı gibi rahatsızlıklarda da kullanılır. Bunun yanı sıra ağız kokusunu gidermek için de karanfil çiğnenebilir. Karanfil içerisinde magnezyum bulunur ve bu sayede magnezyum eksikliğinden kaynaklanan rahatsızlıkların tedavisinde destekleyici olarak karanfil kullanılması önerilmektedir.

Bağırsak sorunu yaşayanlar için de karanfil önerilir. Metabolizmayı hızlandırarak bağırsak problemlerini de giderir. Yemek yedikten sonra karanfil çiğnenmesi önerilir. Hazımsızlık gibi problemler için de kullanılır. Ancak reflü veya mide ülseri problemi olanların karanfili yemek içerisinde tüketmemesi önerilir. Ayrıca vücudunda iltihap oranı fazla olanların da doktor gözetimi altında karanfil tüketmesi önerilir.

Karanfil yutulur mu?

Karanfil yapı olarak baharattır. Karanfil yutularak veya çiğnenerek tüketilebilir. Bunun yanı sıra karanfili toz hâline getirerek de çeşitli yemeklerin içerisinde de kullanabilirsiniz.

Karanfil çiğnemek ne işe yarar?

karanfil genellikle çiğnenerek tüketilir. Kemiklerin gelişiminde de karanfil tüketimi oldukça önemlidir. Gelişim dönemindeki çocuklarınızın tüketmesi önerilir. Sabahları uyandığınızda da ağzınızdaki acı tadı gidermek için karanfil çiğneyebilirsiniz. Karanfil çiğnemenin faydaları:

Soğuk algınlığı ve boğaz iltihabının giderilmesini yardımcı olur.

Enerji vererek güne zinde başlamanızı sağlar.

Zihin açıcı etkiye sahiptir.

Mide bulantısı veya mide ağrılarına iyi gelir.

Karaciğer problemlerinde de kullanılır.

Enfeksiyon ve iltihap gibi vücudun atması gereken hastalıkları önler.

Bakteri ve bağırsak sıkışması riskini azaltır.

Sindirim sistemini kolaylaştırarak metabolizmayı çalıştırır.

Karanfil nasıl çiğnenir?

Karanfil genellikle çiğnenerek tüketilen besinlerden biridir. Birçok faydası olduğu için çiğnenmesi önerilir. Odunsu hâldeki karanfili direkt olarak ağzınıza atıp tadı ve kokusu gidene kadar ağzınızda çiğneyebilirsiniz. Çiğnediğiniz karanfili yutabilir ya da çöpe atabilirsiniz. Çiğnedikten sonra karanfilin yutulmasında bir sakınca yoktur. Karanfil çiğnenmeden yutulursa mide rahatsızlıklarına sebep olabileceği için çiğnenerek yutulması tavsiye edilir.

Siyah çaya karanfil atmanın faydaları nedir?

Karanfil çiğneyemeyenler ya da direkt tüketemeyenler, karanfili çaya ya da kahveye ekleyebilir. Demlediğiniz çaya karanfil atabileceğiniz gibi direkt olarak karanfil çayı yapabilirsiniz. Siyah çaya karanfil atmanın faydaları olarak en başta özellikle kış aylarında çeşitli hastalıkların tedavisi destekleyici olması bulunur. Siyah çay içerisine karanfil koyarak tadını ve kokusunu değiştirebilirsiniz. Çay demlendikten sonra ya da demleme aşamasında karanfil atarak kullanabilirsiniz. Sadece çay değil çeşitli içeceklerin içerisinde de kullanılmaktadır. Süt ile karıştırarak da tüketebilirsiniz. Farklı lezzet ve koku sevenler için de kahve içerisinde de kullanabilirsiniz. Siyah çaya karanfil atarak karanfilin faydalarından yararlanabilirsiniz. Ayrıca doğal bir tatlandırıcı olarak çay içinde kullandığınız karanfil şeker tüketimini de aza indirir.



