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Karanfilin mucizevi etkileri şaşırtıyor

23.02.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karanfil daha çok ağız kokusunu gidermesi ve yemeklere aromatik tat vermesiyle bilinen bir baharat. Oldukça keskin ve güzel kokusu bulunan karanfilin hiç bilinmeyen birçok faydası bulunuyor. Hastalığa göre kullanım şekli değişim gösteren karanfilin faydalarını öğrenmek için bu haberi okuyabilirsiniz

Karanfilin mucizevi etkileri şaşırtıyor

Karanfil hafif acı tadıyla bilinen bir baharattır. Asya ve Güney Amerika’da bulunan Syzygium aromaticum ağacından elde edilir. İçerisinde bir sürü vitamin ve mineral bulunur. Bu baharat baskın tadı nedeniyle pek çok kişi tarafından tercih edilmese de sayısız faydasını öğrenenler karanfilin tadından hoşlanmasa bile kullanmaya başlayabilirler.

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KARANFİLİN FAYDALARI NELERDİR?

• Antiseptik ve antibakteriyeldir.

• Adet söktürücüdür

• Mantar üremesini azaltır. Spazm çözer.

• Ağrı azaltıcı etkisi vardır.

• Ağızdaki kötü kokuları azaltır.

• Hamile kalmaya yardımcıdır.

• Ağırlık uzaklaştırmada faydalıdır, zihinsel ve fiziksel yorgunluğa iyi gelir,

• 10-20 dakikada toparlanmanızı sağlar. İshal ve ülseratif kolit gibi bağırsak enfeksiyonlarına iyi gelir.

• Diş eti ve diş ağrılarına hafifletici etkisi vardır.

• Stresi azaltır ve akne tedavisini destekler.

• Vücuttaki iltihabı azaltır.

• Mideyi korur.

• Kemikleri güçlendirir.

• Karaciğere iyi gelir.

• Şeker hastalığından korur.


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