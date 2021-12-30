Karanlık alanları yaşama dahil etmek için kullanabileceğiniz farklı fonksiyonlardaki ürünler

Evinizde keyifle zaman geçirirken sebepsiz bir şekilde sıkıldığınız oluyor mu? Bunun sebeplerinden biri ev dekorasyonunuz olabilir. Özellikle güneş görmeyen odalarda yapılan dekorasyon hataları, evinizi daha karanlık ve sıkıcı bir hale getirebilir. Peki, karanlık alanları daha aydınlık göstermek için neler yapabilirsiniz? Bu noktada sizler için hazırladığımız dekorasyon önerilerine göz atarak evinizde daha aydınlık bir ortam yaratabilirsiniz.

1. Aynaların gücüne inanın!

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Eğer odanızı tek bir pencereden giren ışık aydınlatıyorsa en pratik çözüm tam karşıya bir ayna yerleştirmek olabilir. Yansıtma özelliği sayesinde odanıza giren gün ışığını iki katına çıkaran aynalar, karanlık alanları daha ferah bir ortama dönüştürür. Bu noktada FGVBC Duvar Aynası sizin için doğru bir tercih olabilir. Ahşap görünümlü çerçevesi ile şık bir dekorasyon ürünü de olan bu ayna, farklı boyut seçenekleri ile evinize uyum sağlar.

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2. Açık renk bir zemin tercih edin!

Seçtiğiniz parke ve zemin rengi de aydınlatma konusunda oldukça önemli. Ancak zemin konusunda herhangi bir yenilik yapmayı düşünmüyorsanız açık renk bir halı sizin için kurtarıcı olabilir. Karanlık alanlar için rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu halılar, evinizi daha aydınlık bir görünüme kavuşturur. Bu noktada estetik ve enerjik duruşu ile beğeni kazanan Ann-Rugs Kilim modelini tercih edebilirsiniz. Farklı renk ve boyut seçenekleri ile her alana uyum sağlayan bu ürünü evinizde dilediğiniz odada kullanabilirsiniz.

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3. Metal detaylı dekorasyon ürünleri, karanlık alanlar için iyi bir tercih olabilir!

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Aynalardan mobilya detaylarına kadar her şeyde metalik kaplamalar kullanmak, ışığı yansıtarak odanızın aydınlanmasına yardımcı olur. Bu noktada metal gövde tasarımı ile beğeni kazanan Dugena Duvar Saati’ni tercih edebilirsiniz. Modern tarzı ile herkesi büyüleyen bu ürün, sağlam işçiliğiyle de dikkat çeker. Odanızı etkileyici bir şekilde zenginleştiren bu saat, 32 santimetre çapı ile ideal bir görünüm sunar.

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4. Işığı engelleyen perdelerden uzak durun!

Karanlık odaları yaşam alanına dahil etmenin en kolay yollarından biri, doğru tül ve perde seçimi olabilir. Çünkü kalın ve koyu renkli perdeler, odanıza ışığın girmesini engeller. Bu noktada IVIL Şeffaf Görünümlü Perde modelini tercih ederek gün ışığından faydalanabilirsiniz. Işığın girmesine izin veren bu perde, aynı zamanda kişisel gizliliğinizi de korur. Modern tasarımı ile evinize farklı bir hava katan bu ürün, kolay kurulumu ile beğeninizi kazanır.

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5. Doğru aydınlatma tercihi büyük önem taşır!

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Evinize gün ışığı girmiyor ya da çok az giriyorsa yapay aydınlatma tercihlerinize özen göstermelisiniz. Çünkü ferah bir alan oluşturmak, evinizi daha büyük göstermek ve olası ev kazalarının önüne geçebilmek için yaşam alanınızı etkili bir şekilde aydınlatmanız gerekir. Apliqa markasının Uzel 5'li Eskitme Lambader’i, bu konuda sizin için doğru bir tercih olabilir. Farklı yönlere bakan 5 lambası ile ekstra aydınlatma sağlayan bu ürün, şık ve modern tasarımı ile ev dekorasyonunuza estetik katar.

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6. Mobilya seçiminde parlak yüzeyler tercih edebilirsiniz!

Eğer odanız karanlıkta kalıyorsa mobilya seçiminde metal gibi parlak yüzeye sahip eşyalardan faydalanabilirsiniz. Örneğin; büyük bir masa yerine Venedik Krom Metal Ayaklı Zigon Sehpa’yı tercih ederek daha aydınlık bir görünüm oluşturabilirsiniz. Yansıma yapan yüzeyi sayesinde odadaki ışığı etrafa dağıtan bu sehpa, daha ferah bir alan yaratmanız için yardımcı olur. Farklı boyutlardaki 3 adet sehpadan oluşan bu ürün, kurulu olarak gönderildiği için seti hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

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7. Kaliteli bir boya markası kullanın!

Bir ortamdaki ışığı dağıtmanın en iyi yolu, duvarları beyaza boyamak olabilir. Ancak beyaz rengi sevmiyorsanız fildişi, krem ya da bej gibi açık renkleri tercih edebilirsiniz. Ayrıca açık mavi de gökyüzünü çağrıştırdığı için iyi bir alternatif olabilir. Bu aşamada gölge yapmayan kaliteli bir boya markası tercih etmeniz gerekir. Su bazlı Dyo Casati Allegro Plastik İç Cephe Duvar Boyası, aradığınız ürün olabilir. Kolay uygulanabilir olması ile herkesin beğenisini kazanan bu boya, farklı renk seçenekleri ile evinizin dekorasyonuna uyum sağlar.

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8. Koyu renkli koltuklarınızı renkli kılıflar ile yenileyebilirsiniz!

Koyu renkli ve ağır görünümlü mobilyalar, salonunuzu daha karanlık gösterir. Dolayısıyla büyük mobilyalar yerine daha minimal tarzda açık renkli parçalar tercih edebilirsiniz. Eğer mobilyanızı değiştirmek istemiyorsanız renkli kılıflar ile onlara farklı bir hava katabilirsiniz. Bu noktada BANNAB Esnek Kanepe Kılıfı, sizin için doğru bir ürün olabilir. Süper esnek yapısı ile koltuklarınızı tamamen kaplayan bu kılıf, elastik alt askıları sayesinde kaymaz. Dilediğiniz zaman çıkarıp yıkayabileceğiniz bu ürün, eski koltuklarını yenilemek isteyenler için ideal.

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9. Açık raflar, evinizi daha geniş ve ferah gösterir!

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Açık raflar, karanlık ve küçük odalara derinlik katarak daha ferah hissetmenizi sağlar. Eğer siz de açık raf kullanmayı düşünüyorsanız Vasagle Köşe Rafı’nı tercih edebilirsiniz. Yenilikçi ve şık tasarımı ile görenleri kendine hayran bırakan bu raf, zikzak şeklindeki tasarımı ve yuvarlak rafları ile evinize farklı bir hava katar. Melamin kaplama yüzeyi sayesinde senelerce kullanabileceğiniz bu ürün ile kitaplarınızı düzenleyebilir ya da en sevdiğiniz dekoratif ürünleri sergileyebilirsiniz.

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10. Ampul rengi seçimi, karanlık odalar için çok önemli!

Gün ışığına yakın sıcak beyaz renkteki ampuller, ışık almayan odalarınız için ideal bir seçim olabilir. Çünkü bu renkteki ampuller, göz yormayan etkisi ile ferah bir alan oluşturur. Eğer siz de böyle bir model arayışındaysanız Heka Rustik Ampul’ü tercih edebilirsiniz. 30.000 saat kullanım ömrü sunan bu ampul, 220 Volt ile çalışır. Ayrıca E-27 duy tipine sahip bu ürün, %83 oranında enerji tasarrufu sağlar.

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