Karanlık dünyaları Kur'an ile aydınlandı

Aksaray'da, Belediye ve Müftülük tarafından hazırlanan proje kapsamında görme engellilere yönelik açılan Kuran Kursu'nu başarıyla tamamlayan 12 çocuğa sertifikaları verildi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübünde düzenlenen sertifika töreninde, görme engelli çocukların Kur'an-ı Kerim öğrenmesi için hazırladıkları programının bugün itibarıyla finalini yaptıklarını söyledi.

Eğitim gören 12 çocuğun Kuran'a geçtiğini, öğrenmeleri gereken sureleri de ezberlediğini ifade eden Dinçer, "Biz de onları tebrik etmek ve yanlarında olduğumuzu göstermek için buradayız. Kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyoruz, her zaman da yanlarındayız. Çocuklarımızdan Kur'an ziyafeti dinlemek ve çocuklarımızın bu denli sosyal hayata bağlanmış olmaları bizleri çok duygulandırdı ve mutlu etti." diye konuştu.

Kuran kursu öğreticisi Hatice Taşkafa ise yaz tatilinde görme engelli öğrencilere Braille alfabesi ile Kur'an-ı Kerim'i öğrettiklerini ifade etti.

- "Kursiyerlerimiz birçok çocuğun yapamadığını başardılar"