Karanlık dünyaları Kur'an ile aydınlandı

YASİN DİKME - Şanlıurfa'da düzenlenen kursa katılan 40 görme engelli, karanlık dünyalarını gönül gözüyle öğrendikleri Kur'an-ı Kerim ile aydınlatıyor.

Şanlıurfa İl Müftülüğü ile Büyükşehir Belediyesince açılan kursa katılan 40 görme engelli, Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumanın mutluluğunu yaşıyor.

Kur'an kursu eğitmeni Zeynep Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada ,yaklaşık iki ay önce başlayan kursa katılan 40 görme engellinin Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini söyledi.

Görme engellilerin okumayı parmak ucuyla öğrendiğini belirten Akbaş, Braille alfabesini öğrenmenin çok zor olduğunu ve büyük emek isteğini ifade etti.

Akbaş, öğrencilerin dokunarak ve algılayarak öğrendiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Merkeze gelen 40 görme engelli kardeşimiz, burada Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Kardeşlerimiz dokunarak, algılayarak ve hissederek öğreniyor. Bu da çok zor oluyor ve çabuk yoruluyorlar. Arkadaşlarımızın bunun yanında his kaybı olmaması gerekiyor. Her şey parmaklarının ucunda. Hiç kimse ben öğrenemem, yapamam demesin. Buraya gelen her yaştan 40 öğrencimiz var. Şükürler olsun Kur'an-ı Kerim'i öğreniyorlar ve hatmetmenin mutluluğunu yaşıyorlar."