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Karanlık dünyasını savaş mağduru çocukları eğiterek aydınlatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 11:23 | Son Güncelleme

Beş yaşında görme yetisini kaybeden Suriyeli Muhammed Güllo, iç savaş çıkınca üniversite ve iş hayatına son vermek zorunda kaldı - Güllo kendini, İHH'nin Azez'de açtığı Umut Evi'nde görme engelli çocuklara eğitim vermeye adadı - Güllo: - "Üçü savaş yüzünden görme yetisini kaybetmiş olan 13 öğrenciye eğitim veriyorum. 8 yıldır süren devrim sürecinde eğitim göremeyen çocukların hiçbir şey öğrenmeden yaşamaları uygun değil. Elhamdülillah çocuklar öğrendikçe mutlu oluyorlar"

ÖMER KOPARAN - Suriye'nin Azez ilçesinde yaşayan görme engelli Muhammed Güllo, iç savaşın yarım bıraktığı hayallerini, kendisi gibi göremeyen çocuklara eğitim vererek gerçekleştiriyor.

Güllo, 5 yaşındayken havale geçirerek görme yetisini kaybetti. Birçok hastanede tedavi görse de derdine çare bulamadı.

Ailesinin desteğiyle Halep'te görme engelliler okulunda eğitime başlayan Güllo, liseden mezun olduktan hukuk fakültesine başladı, Azez devlet hastanesinin çağrı merkezinde çalıştı. Ancak iç savaşın çıkmasıyla işsiz kalan Güllo, bir süre sonra İHH İnsani Yardım Vakfının açtığı Umut Evi'nde eğitmenlik yapmaya başladı.

30 yaşında, evli ve iki çocuklu Güllo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelleri kabul ederek hayata tutunmak için çaba sarf ettiğini söyledi.

Güllo, "10 yaşında görme engellilere yönelik Halep'te bulunan bir okulda eğitime başladım. Braille alfabesiyle okuma yazmayı öğrendim. Yaşım 20 olmuştu. Azez Hastanesi çağrı merkezinde çalışmaya başladım. Aynı zamanda açıktan liseyi bitirerek Halep Üniversitesinde hukuk bölümüne kayıt oldum. 1 sene okuyabildim. Sonra devrim süreci başladı." diye konuştu.

"Aklıma kendim gibi göremeyen çocuk veya yaşlı insanlara eğitim verme fikri geldi." diyen Güllo, engellerin kendisini yıldırmadığını, faydalı olabilmek için çok çalıştığını belirtti.

Güllo, İHH'nin açtığı merkez sayesinde yeniden çalışma fırsatı bulduğunu ifade ederek "Burada üçü savaş yüzünden görme yetisini kaybetmiş olan 13 öğrenciye eğitim veriyorum. Amacım bu çocuklara hayatlarını kolaylaştıracak şeyler öğretmek. Telefon kullanımı, okuma yazma gibi. 8 yıldır süren devrim sürecinde eğitim göremeyen çocukların hiçbir şey öğrenmeden yaşamaları uygun değil. Elhamdülillah çocuklar öğrendikçe mutlu oluyorlar. Bir şeyler üretebiliyorlar." dedi.

Görme engelliler için oluşturulmuş programlarla çocuklar için eğlenceli aktiviteler planladığını kaydeden Güllo, "Zihinlerini geliştirmek amaçlı satranç öğretiyorum. El becerilerini geliştirmelerini sağlıyorum." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
görme engelli Suriye

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