Karanlık geceyi anlattı: Ellerimi kaldırıp üzerlerine doğru koşmaya başladım...

İhanet gecesinde darbecilere karşı durduğu anları gururla anlatan Civan, "Onlara yaptıklarının yanlış olduğunu söyleyerek kışlaya dönmeleri için ikna edebileceğimi düşündüm. İki elim havada mevzi değiştirdiklerini gördüğüm 7-8 askerin üzerine doğru koşarak gidiyordum. 'Durun, yapmayın. Silahlarınızı bırakın, hepimiz kardeşiz' diye bağırdım. Onlara doğru koştum hatta öncesinde yanımdakilere de 'Asker polis kardeştir' diye sloganlar attırmıştım ancak onlar bana hedef gözeterek ateş etmeye başladılar." şeklinde konuştu.

Darbeyi önlemek amacıyla stratejik öneme sahip Sabiha Gökçen Havalimanına gitmek üzere yola çıktıklarını ancak Tuzla Orhanlı gişelerinde araçlarını bırakarak yaya olarak yola devam ettiklerini ifade eden Civan, darbeci askerlere 4-5 metre mesafe kalacak şekilde yaklaştığını aktardı.

Civan, hastaneye gelişini ve sonrasında yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

"Yaklaşık bir dakika sonra, silah sesleri kesildikten sonra kendimi emniyete almak için geldiğim yere geri dönmeye karar verdiğim esnada sağ elimi havaya kaldırıyordum orta parmağımın üzerinde kan pıhtısı şarapnel parçası gibi bir şeyin olduğunu fark ettim. Ameliyattan sonra baktım ki sağ elim sarılı, avucumun ortasından ise bir kurşun girmiş ve parmağımı kırmış. Bir iki defa sol koluma doğru baktığımda kolumda kesikler olduğunu algılıyordum. Ameliyattan sonra da kolumun gittiğini gördüm. Elhamdülillah ki ben kolumu kaybetmiştim ama vatanımı kaybetmemiştim. Vatanımızı hainlere teslim etmedik. Canımız da duruyor, gerekirse onu da veririz."

Civan, hastaneye getirilişine ilişkin görüntüleri ise bugüne kadar izleyemediğini sözlerine ekledi. (AA)