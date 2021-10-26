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‘Karanlık İnternet’te Narkotik Operasyonu: 150 Gözaltı

26.10.2021 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘DarkNet’ olarak bilinen ‘karanlık internette’ opioid ticaretine karşı uluslararası çapta yürütülen bir operasyonun sonucunda Amerika ve Avrupa’da 150 kişi gözaltına alındı

‘DarkNet’ olarak bilinen ‘karanlık internette’ opioid ticaretine karşı uluslararası çapta yürütülen bir operasyonun sonucunda Amerika ve Avrupa’da 150 kişi gözaltına alındı. Amerikalı ve Avrupalı yetkililerin bugün yaptığı açıklamaya göre, gözaltına alınan uyuşturucu kaçakçılarından uyuşturucuların yanı sıra silah ve kara para da ele geçirildi.

ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Lisa Monaco, bakanlığın bünyesinde düzenlenen basın konferansında uyuşturucu kaçakçılarına seslenerek, “Karanlık internet diye bir şey yok. Biz oraya ışık tutabiliriz ve tutacağız da” ifadelerini kullandı.

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) Direktör Yardımcısı Jean-Philippe, ‘Dark HunTor’ adı verilen operasyonun sonuçlarının “muhteşem” olduğunu söyledi ve bu operasyonla, “karanlık internet dahil hiçbir yerde güvenlik güçlerinden kaçışın mümkün olmadığı” mesajının verildiğini söyledi.

Sadece özel bir ağ tarayıcısı aracılığıyla ulaşılan internet sayfalarının oluşturduğu ‘karanlık internet’ son yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı dahil birçok suçta kullanılan bir araç haline geldi. Son 20 yıl içinde binlerce kişinin ölümüne neden olan opioid bağımlılığının yaygınlaşmasında ‘karanlık internet’ kullanımının da rolü arttı.

Karanlık Avcısı Operasyonu sonucunda Amerika’da 65, Almanya’da 47, Birleşik Krallık’ta 24, İtalya’da 4, Hollanda’da 4, Fransa’da 3, İsviçre’de 2 ve Bulgaristan’da 1 olmak üzere toplam 150 kişi gözaltına alındı. ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu kişilerin yasadışı ürün ve hizmet satmayla suçlandıkları belirtildi.

Operasyonda ayrıca, nakit ve dijital olarak 31,6 milyon dolar para, 45 ateşli silah ve 234 kilogram uyuşturucuya el konuldu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında ayrıca 200 binden fazla ekstazi, fentanil, oksikodon, hidrokodon ve metamfetamin yer aldığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, 2020 yılının sonunda karanlık internette uyuşturucu kaçakçılığını önleme amacıyla başlatılan operasyon 2021 yılının başlarına kadar devam etti. Ocak ayında, dünyanın en büyük karanlık internet piyasası olarak bilinen ‘DarkMarket’ ağına uluslararası çapta büyük bir hamle yapıldığı da bakanlık yetkililerinin paylaştığı ayrıntılar arasında.

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