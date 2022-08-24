HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Karanlık ortamda okumak zorunda kalanlar için en kullanışlı ve uzun ömürlü okuma ışıkları

Karanlık ortamda okumak zorunda kalanlar için en kullanışlı ve uzun ömürlü okuma ışıkları

23.08.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı zamanlar karanlık bir ortamda çalışmak durumunda kalabilirsiniz. İster kitap okumak ister çalışmak için etrafınızdakileri rahatsız etmeden işinize devam etmenin en pratik yolu, okuma ışığı kullanmak olabilir. Birbirinden farklı onlarca kitap okuma ışığı arasında hem kullanışlı hem uzun ömürlü olanları ayırt etmek zor olsa da sizler için en iyi okuma ışığı seçeneklerini burada bir araya getirdik. İşte detaylar!

Karanlık ortamda okumak zorunda kalanlar için en kullanışlı ve uzun ömürlü okuma ışıkları

Karanlık bir odada çocuğunuz uyurken, eşiniz dinlenirken veya bahçede sessiz bir alanda okumalarınızı yapmak isteyebilirsiniz. Sessizliğin hâkim olduğu akşam saatlerinde okumanın keyfini arttırmak mümkün. Bunun en pratik yolu ise kitap okuma ışığından geçer. Uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz kaliteli ve kullanışlı bir okuma ışığı arıyorsanız doğru yerdesiniz. Gelin, sizin için derlediğimiz ürünlere birlikte göz atalım.

1. Kimseyi rahatsız etmemek için: BUFFER Kitap Arası Okuma Çalışma Işığı Led Panel Kitap Okuma Lambası Aparatı

Karanlık ortamda okumak zorunda kalanlar için en kullanışlı ve uzun ömürlü okuma ışıkları

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Karanlık bir ortamda kitap okurken başkalarını rahatsız etmeyecek türde bir ışık seçmek istiyorsanız ilk önerimiz tam size göre. BUFFER Kitap Arası Okuma Çalışma Işığı Led Panel Kitap Okuma Lambası Aparatı, yapısı gereği başkalarını rahatsız etmeden sadece sizin göreceğiniz alanı aydınlatarak kitap okumanızı sağlar. Özellikle kitap arasına konulması sayesinde sadece okuduğunuz sayfayı aydınlatarak göz yormadan ilerlemenize yardımcı olur. LED lambalar ile sayfayı aydınlatan ürün, pille çalışır. Bu sayede ürünün pili bittiği an yenisini takarak okumaya devam edebilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Hem elektrikli hem pilli: İndirimKap Dokunmatik Üç Kademeli Pilli ve USB Kablolu Masa Lambası Bükülebilir Kitap Okuma Led Gece Lambası

Karanlık ortamda okumak zorunda kalanlar için en kullanışlı ve uzun ömürlü okuma ışıkları

Beyaz rengi ile çok şık bir görünüme sahip olan İndirimKap Dokunmatik Üç Kademeli Pilli ve USB Kablolu Masa Lambası Bükülebilir Kitap Okuma Led Gece Lambası, hem USB kablosu üzerinden elektrikle çalışabilme hem üç adet AA pil ile kullanılabilme özelliği ile ilgi görür. Bükülebilir kordonu sayesinde ürünü istediğiniz yere yönelterek sadece okuduğunuz alanı aydınlatabilir, böylelikle daha odaklı bir okuma süreci gerçekleştirebilirsiniz. Buna ek olarak üç kademeli ışık seviyesi bulunan ürün, yanınızdakileri rahatsız etmeyecek seviyede ışık şiddetini azaltarak kullanılabilir.

Ürünü İncele

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (24.08.2022)

Giyilebilir teknoloji ürünleri

Under Armour sezon sonu fırsatları

Apple iMac'te büyük indirim

Kırtasiyeden modaya okula dönüş fırsatları

LEGO setleri

Aladdin mataralar ve çelik su şişeleri

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. Gözlük konforunda okuma lambası arayanlara: Buffer K42YT0063 İki Ledli Kitap Gözlük

Karanlık ortamda okumak zorunda kalanlar için en kullanışlı ve uzun ömürlü okuma ışıkları

Buffer K42YT0063 İki Ledli Kitap Gözlük, okuma lambası karanlık ortamda sıklıkla kitap okuyanlar için pratik bir kullanım sunar. Eller serbest şekilde kullanılan bu lamba, direkt olarak baktığınız alanı aydınlattığı için okuduğunuz yerin sürekli olarak aydınlık kalmasını sağlar. Hem bu özelliği hem ışığın gözün arkasından gelmesi sayesinde gözü yormaz. Düşük enerji tüketimli LED teknolojisi sayesinde ürün, 100 saate kadar kullanım ömrü sağlar. Işık, gözünüzün hizasından sayfaya dik olarak geldiği için her noktayı eşit aydınlatan cihaz; okuma konforunu arttırır.

Ürünü İncele

4. Güçlü ışığıyla: FLYON Klipsli Kitap Okuma Işığı Led Kitap Arası Okuma Üç Ledli Mandallı Lamba Beyaz Işık Masa Lambası

Karanlık ortamda okumak zorunda kalanlar için en kullanışlı ve uzun ömürlü okuma ışıkları

FLYON Klipsli Kitap Okuma Işığı Led Kitap Arası Okuma Üç Ledli Mandallı Lamba Beyaz Işık Masa Lambası, güçlü ışığı ile her alanda kullanılabilecek olan bir ürün. Üç adet AAA pil ile çalışan cihaz, uzun yıllar boyunca kullanılabilecek kaliteli okuma lambaları arasında yer alır. Beyaz renkli üç adet LED lamba ile aydınlatan ürün, basit bir kullanıma sahip. Klipsli yapısı ile istenilen her alana tutturulabileceği gibi geniş pil haznesi sayesinde masa üstüne konularak da kullanma imkânı sunar. Güçlü ışığı ile net ve rahat şekilde sayfaları görmenizi sağlar.

Ürünü İncele

5. Gözlüklü okurların favorisi: Kikkerland Kik-Fl27-Eu Kitap Okuma Işığı Gözlüğe Takılabilir

Karanlık ortamda okumak zorunda kalanlar için en kullanışlı ve uzun ömürlü okuma ışıkları

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Gözlük takan kişilerin çok seveceği Kikkerland Kik-Fl27-Eu Kitap Okuma Işığı Gözlüğe Takılabilir, direkt olarak gözlük çerçevesine takılarak kullanılıyor. Gözlük kullananlar için oldukça ideal olan ürün, hafif yapısı sayesinde kullanıcıyı rahatsız etmez. Ürünün güçlü LED ışığı, bakılan yeri aydınlatarak gözleri yormadan rahat bir şekilde okuma yapmaya yardımcı olur. Gözlüğün ortasına takılması sayesinde ürün, tam olarak iki gözün odak noktasına aydınlatma sağlar. Böylelikle uzun saatler boyunca yorulmadan okuma yapmaya olanak tanır. Karanlık ortamlarda yanınızdakileri rahatsız etmeden okuma deneyimi yaşamak istiyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Hem kullanışlı hem şık: Twinix Masaüstü Aydınlatma Akrobat Mandallı Led Işıklı Kitap Okuma Lambası

Karanlık ortamda okumak zorunda kalanlar için en kullanışlı ve uzun ömürlü okuma ışıkları

USB üzerinden şarj olan 1200 mAh pili ile uzun saatler boyu sorunsuzca kullanabileceğiniz Twinix Masaüstü Aydınlatma Akrobat Mandallı Led Işıklı Kitap Okuma Lambası, fonksiyonlu yapısıyla da okuyucuların gönlünü çalan ürünler arasında yer alır. Akrobat boyun yapısı ile istediğiniz yöne çevirebileceğiniz ürün, direkt olarak okuyacağınız alanı aydınlatmak için kullanılabileceği gibi masa gibi geniş bir yüzeyi aydınlatmada da kullanılabilir. Üç farklı ışık düzeyi bulunan lambanın aynı zamanda ışık sıcaklığı için de üç farklı fonksiyonu bulunur. Fonksiyonlu yapısı ve şık görünümü ile ürün, okuma alışkanlığınıza farklı bir hava katar.

Ürünü İncele

7. Masanıza çok yakışacak bir lamba: Wlue Şarjlı Dokunmatik 20 Led Çalışma Okuma Işığı Flexible Masa Lambası

Karanlık ortamda okumak zorunda kalanlar için en kullanışlı ve uzun ömürlü okuma ışıkları

Üzerinde yer alan 20 adet LED lambası ve yuvarlak kafa tasarımı sayesinde 360 derecelik bir aydınlatma performansı sunan Wlue Şarjlı Dokunmatik 20 LED Çalışma Okuma Işığı Flexible Masa Lambası, kullanıcıların en çok tercih ettiği okuma lambalarından biri. Üç farklı ışık sıcaklığı bulunan ürün; beyaz, sarı ve günışığı şeklinde kullanılabilir. Dokunmatik tuşuna her basıldığında ışığın rengi değiştiği gibi basılı tutarak da ışık şiddetini ayarlamak mümkün olur. Fonksiyonel yapısı ile karanlık ortamlarda kitap okumayı çok daha keyifli hâle getiren masa lambası, şarjlı olması sayesinde uzun saatler boyunca elektriğe ihtiyaç duyulmadan kullanılabilir.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kovulan yönetici itirafçı oldu! Söyledikleri şok etkisi yarattıKovulan yönetici itirafçı oldu! Söyledikleri şok etkisi yarattı
Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki! Bu kez valilere seslendi: Yok öyle yağmaKılıçdaroğlu'ndan sert tepki! Bu kez valilere seslendi: Yok öyle yağma
Sokak ortasında kılıçla yürümüşlerdi! Sosyal medyayı karıştıran görüntülerin sebebi belli olduSokak ortasında kılıçla yürümüşlerdi! Sosyal medyayı karıştıran görüntülerin sebebi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
kitap okuma gözlüğü kitap okuma lambası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Herkesin dolabında olmalı! 300 TL altı çok beğeneceğiniz kot ceketler

Herkesin dolabında olmalı! 300 TL altı çok beğeneceğiniz kot ceketler

Kusursuz fiziği ve leoparlı bikinisiyle büyüledi! Duygu Özaslan'ın olay olan bikinisini beğenenlere öneriler

Kusursuz fiziği ve leoparlı bikinisiyle büyüledi! Duygu Özaslan'ın olay olan bikinisini beğenenlere öneriler

Ayakkabısı çok beğenildi! Hande Erçel'in tarzını yakalamak isteyenlere ayakkabı önerileri

Ayakkabısı çok beğenildi! Hande Erçel'in tarzını yakalamak isteyenlere ayakkabı önerileri

Elbiseden gömleğe, çantadan ayakkabıya... İşte gardırobunuzun kalitesini yükseltecek o parçalar!

Elbiseden gömleğe, çantadan ayakkabıya... İşte gardırobunuzun kalitesini yükseltecek o parçalar!

Okula dönüş yolculuğu başlıyor! Çocuğunuzun ihtiyacı olan her şey burada!

Okula dönüş yolculuğu başlıyor! Çocuğunuzun ihtiyacı olan her şey burada!

En kullanışlı çalışma masalarını keşfedin, çalışmaktan keyif almaya başlayın!

En kullanışlı çalışma masalarını keşfedin, çalışmaktan keyif almaya başlayın!

Tümünü Gör
En kullanışlı çalışma masalarını keşfedin, çalışmaktan keyif almaya başlayın!

En kullanışlı çalışma masalarını keşfedin, çalışmaktan keyif almaya başlayın!

Odanıza işlevsellik ve hava katacak şifonyer modellerine bakmadan geçmeyin!

Odanıza işlevsellik ve hava katacak şifonyer modellerine bakmadan geçmeyin!

Hem günlük hayatta hem özel günlerde giyebileceğiniz birbirinden güzel elbiseler

Hem günlük hayatta hem özel günlerde giyebileceğiniz birbirinden güzel elbiseler

Rahatlık, konfor ve şıklık bir arada! Telefonunuzu rahatlıkla sığdırabileceğiniz cepli tayt modelleri

Rahatlık, konfor ve şıklık bir arada! Telefonunuzu rahatlıkla sığdırabileceğiniz cepli tayt modelleri

Varlığı yokluğu bir! Üzerinizde yokmuş gibi hissedeceğiniz en rahat yüksek bel taytlar

Varlığı yokluğu bir! Üzerinizde yokmuş gibi hissedeceğiniz en rahat yüksek bel taytlar

Müzik keyfinizi kablolarla boğuşmadan yaşayın! İşte en iyi kablosuz kulak üstü kulaklıklar

Müzik keyfinizi kablolarla boğuşmadan yaşayın! İşte en iyi kablosuz kulak üstü kulaklıklar

Tümünü Gör
Müzik keyfinizi kablolarla boğuşmadan yaşayın! İşte en iyi kablosuz kulak üstü kulaklıklar

Müzik keyfinizi kablolarla boğuşmadan yaşayın! İşte en iyi kablosuz kulak üstü kulaklıklar

Küçük sorunlara pratik çözümler sunan birbirinden kullanışlı ürünler

Küçük sorunlara pratik çözümler sunan birbirinden kullanışlı ürünler

Her anını planlamak isteyenlerin bir numaralı tercihi haftalık ve aylık planlayıcılar

Her anını planlamak isteyenlerin bir numaralı tercihi haftalık ve aylık planlayıcılar

Çocuğunuzun ve sizin ihtiyaçlarınıza cevap veren hayat kolaylaştırıcı ürünler

Çocuğunuzun ve sizin ihtiyaçlarınıza cevap veren hayat kolaylaştırıcı ürünler

Hem zamandan hem enerjiden tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi su ısıtıcılar

Hem zamandan hem enerjiden tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi su ısıtıcılar

Gelinliği çok beğenildi! Oyuncu Özge Gürel'in düğününde giydiği gelinliği beğenenler buraya!

Gelinliği çok beğenildi! Oyuncu Özge Gürel'in düğününde giydiği gelinliği beğenenler buraya!

Tümünü Gör

Benzer Ev Yaşam İçerikleri

En kullanışlı çalışma masalarını keşfedin, çalışmaktan keyif almaya başlayın!

En kullanışlı çalışma masalarını keşfedin, çalışmaktan keyif almaya başlayın!

Odanıza işlevsellik ve hava katacak şifonyer modellerine bakmadan geçmeyin!

Odanıza işlevsellik ve hava katacak şifonyer modellerine bakmadan geçmeyin!

Küçük sorunlara pratik çözümler sunan birbirinden kullanışlı ürünler

Küçük sorunlara pratik çözümler sunan birbirinden kullanışlı ürünler

Eşsiz bir uyku konforu için en iyi lateks yatakları keşfetmeye ne dersiniz?

Eşsiz bir uyku konforu için en iyi lateks yatakları keşfetmeye ne dersiniz?

Hem zamandan hem enerjiden tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi su ısıtıcılar

Hem zamandan hem enerjiden tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi su ısıtıcılar

Kendinize ait alanları korumanızı sağlayacak dayanıklı ve uygun fiyatlı tel çitler

Kendinize ait alanları korumanızı sağlayacak dayanıklı ve uygun fiyatlı tel çitler

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Kovulan yönetici itirafçı oldu! Söyledikleri şok etkisi yarattı: Elon Musk’ın elini güçlendirecek

Kovulan yönetici itirafçı oldu! Söyledikleri şok etkisi yarattı

James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'i görüntüledi! En ayrıntılı fotoğraflar ortaya çıktı

Bu defa o gezegeni görüntüledi! En net fotoğrafları ortaya çıktı

Apple'dan ters köşe gelebilir! iPhone 14 Max'i bekleyenlere kötü haber

Bekleyenlere kötü haber

Uyku rahatlığına önem verenlerin tercihi en iyi lateks yatak modelleri

Eşsiz bir uyku konforu için en iyi lateks yatakları keşfetmeye ne dersiniz?

Müzik dinlemeyi hayat tarzı hâline getirenler için en iyi kablosuz kulak üstü kulaklıklar

Müzik keyfinizi kablolarla boğuşmadan yaşayın! İşte en iyi kablosuz kulak üstü kulaklıklar

Tüm dünyada infiale yol açmıştı! Casus yazılım Pegasus'u üreten şirketin CEO'su istifa etti

Yazılımı infiale yol açmıştı! CEO'su istifa etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.