Karanlık ve kasvetli bir evden modern bir vahaya dönüştü

Taechahasadin’in babası 1.614 metrekarelik evi yaklaşık 30 yıl önce satın aldı ve ev o günden beri hiç tadilat görmedi.

Official Space adlı bir yapı ve mimarlık şirketinin kurucu ortağı olan Taechahasadin, yenilemenin tasarımını ve planını kendi yaptı. Kız arkadaşı Junglin ise tüm süreci belgesel olarak kaydederek “Peary is Happy” adlı Facebook sayfasında yayınladı.

Renovasyon öncesi binanın dış cephesinin kişilikli bir görünümü yoktu



Yapının eski kayan kapısı, gereken mahremiyeti sağlamak konusunda yetersizdi.

Çift, binaya ahşap bir ön kapı ile çeşitli bitkiler ekledi.



Girişin batıya bakmasından dolayı güneş binanın önünü çok ısıtıyordu. Tayland’da hava sıcaklıklarının 40 derecelere ulaşması nedeniyle çiftin evlerini soğuk tutacak bir çözüme ihtiyacı var. Insider’a konuşan Junglin “Sıcaklığı düşürmek için bir tampon alana ihtiyacımız vardı ve ahşap paneller kullandık” dedi.

Çift, renovasyonda yaratıcılıklarını kullandı



Binanın yapısı sağlam olmasına rağmen, duvarlardaki su sızıntısı hasara neden olmuştu.