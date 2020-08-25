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Karanlık ve kasvetli bir evden modern bir vahaya dönüştü

İLGİNÇ HABERLER  | 25.08.2020 09:52 | Son Güncelleme

Blogger Pear Junglin ve mimar Nont Taechahasadin, Tayland’daki karanlık ve eski üç katlı bir evi modern bir vahaya dönüştürdü. Çift, 30 yıllık binayı dönüştürmek için sekiz ay ve 501 bin TL (68 bin dolar) harcadı.

Karanlık ve kasvetli bir evden modern bir vahaya dönüştü

Taechahasadin’in babası 1.614 metrekarelik evi yaklaşık 30 yıl önce satın aldı ve ev o günden beri hiç tadilat görmedi.

Official Space adlı bir yapı ve mimarlık şirketinin kurucu ortağı olan Taechahasadin, yenilemenin tasarımını ve planını kendi yaptı. Kız arkadaşı Junglin ise tüm süreci belgesel olarak kaydederek “Peary is Happy” adlı Facebook sayfasında yayınladı.

Renovasyon öncesi binanın dış cephesinin kişilikli bir görünümü yoktu
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Yapının eski kayan kapısı, gereken mahremiyeti sağlamak konusunda yetersizdi.

Çift, binaya ahşap bir ön kapı ile çeşitli bitkiler ekledi.
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Girişin batıya bakmasından dolayı güneş binanın önünü çok ısıtıyordu. Tayland’da hava sıcaklıklarının 40 derecelere ulaşması nedeniyle çiftin evlerini soğuk tutacak bir çözüme ihtiyacı var. Insider’a konuşan Junglin “Sıcaklığı düşürmek için bir tampon alana ihtiyacımız vardı ve ahşap paneller kullandık” dedi.

Çift, renovasyonda yaratıcılıklarını kullandı
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Binanın yapısı sağlam olmasına rağmen, duvarlardaki su sızıntısı hasara neden olmuştu.

Dekorasyonda modern ve basit tasarımlar tercih edildi.

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Junglin tasarım tercihleri konusunda “İkimiz de minimal bir stil istedik. Bu yüzden duvarları beyaz renk yaptık. Parkelerde ve mobilyalarda ahşap kullandık” dedi.

Mutfakta akşam yemekleri için geniş bir masa bulunuyor

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Açık renkli mutfak dolap kaplamaları evin geneliyle uyumlu.

Orijinal haliyle mekan çok da davetkar görünmüyor

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Junglin parke zeminin kolay uygulandığını ve farklı renk seçeneklerine sahip olduğunu söyledi.

Yeni aydınlatmalar sayesinde daha yumuşak bir ışık elde edildi
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Rengin sadeliğine duydukları sevgi nedeniyle çift evdeki tüm duvarları beyaza boyadı.

Banyoda sadece temel özellikler bulunuyordu.
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Renovasyondan önce banyoda saklama alanı veya ayna bulunmuyordu.

Yenilenen banyoya aydınlatma ve depolama alanları da eklendi.
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Yeni banyo, eski versiyonundan tamamen farklı bir görünüme kavuştu.

Mekanın boya, döşeme ve aydınlatmaya ihtiyacı vardı.
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Junglin and Taechahasadin evin boş olan üst katındaki potansiyeli keşfetti.

Çift artık evlerindeki ofiste çalışıyor.
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Çift gömme dolaplarla dolu havadar bir alan haline getirdikleri ofislerinde artık birlikte çalışıyor.

Evin arka bahçesi ferah bir hisse sahip değildi.
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Junglin and Taechahasadin, alanı daha çekici hale getirmek için mekana yeni tasarım elementleri ekledi.

Yeni avlu eğlenmek ve rahatlamak için alan sağlıyor.
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Zemini, duvarları ve aydınlatmaları yenileyen çiftin artık yeni bir avlu var.

Çift, bu alanı da dönüştürdü.
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Evin bahçesi, renovasyondan önce tamamen kontrolden çıkmıştı.

Yeni arka bahçenin artık parlak bir hissi var.
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Çift, tadilatın ardından evlerine 1889 HAUS adını verdi. 18 rakamı, çiftin tanıştıkları zaman oldukları yaşı simgeliyor. 89 ise kendileri için sonsuzluğu simgelediğini söyleyen Junglin “Bu evin bizim için anlamı çok büyük” dedi.

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