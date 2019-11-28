Karanlıkdere Kanyonu'nda sonbahar güzelliği

Konglomera ve kalker kayaçlardan oluşan doğa harikası kanyon oldukça engebeli ve sık bitki örtüsüyle kaplı olduğu için bölgede rehbersiz gezilmesi tavsiye edilmiyor.

Hem Burdur hem de Muğla sınırlarının içinde yer alan kanyonun 17 bin 758 dekarlık alana sahip olduğunu belirten Kamil, "Batı Toroslar'da yer alan kanyon, bu mevsimde sonbaharın güzelliklerini yansıtıyor." dedi.

Karanlıkdere Kanyonu'nun en derin yerinin deniz seviyesinden yüksekliğinin 350, en yüksek yerinin ise 1500 metre civarında olduğuna değinen Kamil, yaklaşık 10 kilometrelik uzunluktaki kanyonun zorlu bir yürüyüş parkurunun bulunduğunu dile getirdi.

- "Doğanın bütün renklerinin binbir tonunu görme imkanınız var"

Kamil, Burdur'da karasal ve iç su ekosistemleri biyolojik çeşitlilik envanterini çıkardıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Zengin bitki ve hayvan biyoçeşitliliğe sahip Burdur'da, Türkiye'deki kuş türlerinin yaklaşık yüzde 59'u mevcut. Karanlıkdere Kanyonu'nda da ağaç türlerinden kızılçam, karaçam, sedir, ardıç, yapraklılardan meşe ve sonbaharı kanyon içinde en güzel yansıtan çınar ağaçlarını görmekteyiz. Yabani hayvanlardan da vaşak, karakulak, porsuk, kaya sansarı ve yaban domuzu gibi büyük memeli türleri görülüyor. Bu kanyonun bir diğer önemli özelliği ise vaşak ve karakulağın aynı habitatı paylaştığı ender alanlardan biridir. Buralar, ağaçların ve yaprakların halı motifi gibi şekillendiği sonbaharın güzelliklerini ortaya koyuyor. Sonbaharda kanyonda ağaçların yeşilden, sarı ve kahverengiye kadar doğanın bütün renklerinin binbir tonunu görme imkanınız var. Burası yürüyüş, dağa ve foto safariye çok elverişli bir yer. Ziyaretçiler tabiat parkının içinde yer alan Ballık köyünün kültürel yapısını da görerek doğada keyifli anlar geçirebiliyor."