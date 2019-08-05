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Karanlıkta çalışan annesine seyyar elektrik hattı çeken genci elektrik çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 11:54 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde incir besteli yapan annesine yardım için seyyar elektrik çekmek isteyen olukçu ustası genç elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde incir besteli yapan annesine yardım için seyyar elektrik çekmek isteyen olukçu ustası genç elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Acil serviste görevli doktor ve diğer görevliler, Manavgat Devlet Hastanesine getirilen Ahmet Şimşek’i hayata döndürebilmek için 3 saat çaba harcadı ancak talihsiz genç kurtarılamadı.
Olay Karacalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Medine Şimşek isimli kadın İncir Bestel’i yapmaya başladı. Havanın kararmasıyla birlikte üst katında oturan oğlu olukçu ustası Ahmet Şimşek, annesinin karanlıkta çalışmaması için annesinin bulunduğu yere seyyar lamba çekmek istedi. Şimşek’e çektiği seyyar ışık sisteminin kablosunun aşınma sonucu soyulmuş bölümünün balkon korkuluğuna değmesi ve talihsiz gencin de balkon demirine teması sonucu elektrik çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildi. Acil Serviste görevli doktor ve sağlık ekibi, kalbi durmuş halde getirilen Ahmet Şimşek’i hayata döndürmek için 3 saat boyunca çaba sarf ettiler. Evli ve 3 çocuk babası Ahmet Şimşek hayata döndürülemedi, vefat etti.
Anne de kalp krizi geçirdi
Diğer taraftan Ahmet Şimşek’in hastaneye gelmeden ambulansta yaşamını yitirdiği yönünde yayılan haberlerin ardından annesi Medine Şimşek’in de rahatsızlandığı bildirildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılmak istenen Medine Şimşek’in ambulansta kalp krizi geçirdiği, getirildiği Özel Bilgi Hastanesinde yapılan müdahale sonucunda hayata döndürüldüğü bildirildi.

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