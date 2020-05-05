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Karantina altındaki köyden kaçtı, polislere yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2020 14:46 | Son Güncelleme

Karabük'te karantina altındaki köyden kaçan bir kişi polis ekiplerine yakalandı. Özel koruma kıyafetli 112 ekipleri tarafından ambulansa alınan kişinin rahat tavırları görenleri şaşırttı.

Korona Virüs tedbirleri kapsamında polis ve bekçiler şehrin en işlek caddesine giriş çıkışları kontrol altında tutuyor. Polis ekipleri kontrol noktasından Kemal Güneş Caddesine girmeye çalışan bir kişinin karantina altındaki Cumayanı köyünden kaçtığını tespit etti. Bunun üzerine cadde girişinde şahıs kontrol altına alınarak durum 112 ekiplerine bildirildi.

Karabük’te vak’aların hızla artış gösterdiği ve 14 gün süreyle karantinanın uzatıldığı 5 bin nüfuslu Cumayanı köyünden geldiği tespit edilen şahsın, özel koruma kıyafetli 112 ekipleri tarafından ambulansa alındı. Rahat tavırları ile dikkat çeken şahıs daha sonra ambulansla köye geri getirdi. (İHA)

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