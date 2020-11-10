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Karantina altındaki mahallenin elektrik arızasını özel kıyafetleriyle giderdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 08:51 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi’nde enerji dağıtım hizmeti veren Aras EDAŞ, pandemi nedeniyle karantina altında olan köylere özel kıyafetleri ile girerek, arızaları gideriyor.

Karantina altındaki mahallenin elektrik arızasını özel kıyafetleriyle giderdiler

Horasan'a 25 kilometre mesafedeki 70 haneli Kemerli Mahallesi, Covid-19 vakası görülmesi nedeniyle geçtiğimiz hafta karantinaya alındı. Jandarma ekiplerinin kontrol altında tuttuğu mahallede önceki gün elektrik arızası meydana geldi. 11 günden beri karantinada olan mahallede yaşanan elektrik kesintisi üzerine ekipler harekete geçti. Horasan İşletme Şefliğine bağlı Aras EDAŞ ekipleri, araçlarıyla ulaştıkları mahallede koruyucu elbise, maske ve siperliklerini takarak göreve başladı. İş güvenliğini de sağlayan özel kıyafetli görevliler, hatlardaki arızayı gidererek, mahalleye yeniden elektrik verdi.

Mahallenin 11 günden beri karantina altında olduğunu belirten muhtar Ziyettin Baş, sağlık konusunda bir sıkıntıları olmadığını söyledi. Mahallede yaşanan elektrik arızasına ekiplerin zamanında müdahale ettiğini ifade eden muhtar Ziyettin Baş, jandarma ekiplerinin de her türlü ihtiyaçlarında kendilerine yardımcı olduklarını kaydetti.

BİZ DURURSAK, HAYAT DURUR

Pandemi sürecinde görevlerini aksatmadıklarını ifade eden Aras EDAŞ arıza ekip şefi İsmail Aras, "Karantina altında olan yerlere hizmet vermek zorundayız. Şu an bu mahalleye giriş çıkışlar yasak ama mecburen biz gelmek durumundayız. Biz durursak hayat durur. Görev yaparken iş güvenliğine çok önem veriyoruz, şu an yanmaz yeleklerimiz ve özel botlarımız var. Bunun üzerine de pandemi tedbirleri doğrultusunda tulum giyerek, maske takmak zorundayız. İlk günlerde zorlanıyorduk, tedirgin oluyorduk, 'biz de virüs kapar mıyız' diye. Ama aldığımız tedbirler ile şimdi alıştık" diye konuştu.

(DHA)

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